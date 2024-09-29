https://ria.ru/20240929/essen-1975380720.html

Глава МВД ФРГ назвала поджоги в Эссене отвратительными и шокирующими

Глава МВД ФРГ назвала поджоги в Эссене отвратительными и шокирующими - РИА Новости, 29.09.2024

Глава МВД ФРГ назвала поджоги в Эссене отвратительными и шокирующими

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер назвала отвратительными и шокирующими поджоги домов и таран грузовиком магазинов в Эссене, совершенные, предположительно, гражданином... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T21:01

2024-09-29T21:01

2024-09-29T21:01

сирия

мвд германии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808531806_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_34b512c8a15e3980ef3d89325eb94d49.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер назвала отвратительными и шокирующими поджоги домов и таран грузовиком магазинов в Эссене, совершенные, предположительно, гражданином Сирии из-за расставания с женой. "Это отвратительный и шокирующий поступок. Мои мысли сейчас о тяжелораненых детях. Спасибо жителям, которые выступили против преступника, за смелость и моральное мужество! И спасибо всем экстренным службам, которые спасали жизни", - написала Фезер в социальной сети Х. Ранее сообщалось, что в результате поджогов двух многоквартирных домов пострадали 30 человек, причём восемь детей находятся в тяжёлом состоянии. В результате тарана магазинов никто не пострадал, но был нанесён материальный ущерб. Полиция сообщила о задержании 41-летнего жителя города с сирийским гражданством. По предварительным данным следствия, он совершил всё это после расставания с женой.

https://ria.ru/20240526/vecherinka-1948449535.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, мвд германии, в мире