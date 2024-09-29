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Глава МВД ФРГ назвала поджоги в Эссене отвратительными и шокирующими
Глава МВД ФРГ назвала поджоги в Эссене отвратительными и шокирующими - РИА Новости, 29.09.2024
Глава МВД ФРГ назвала поджоги в Эссене отвратительными и шокирующими
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер назвала отвратительными и шокирующими поджоги домов и таран грузовиком магазинов в Эссене, совершенные, предположительно, гражданином... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:01
2024-09-29T21:01
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер назвала отвратительными и шокирующими поджоги домов и таран грузовиком магазинов в Эссене, совершенные, предположительно, гражданином Сирии из-за расставания с женой. "Это отвратительный и шокирующий поступок. Мои мысли сейчас о тяжелораненых детях. Спасибо жителям, которые выступили против преступника, за смелость и моральное мужество! И спасибо всем экстренным службам, которые спасали жизни", - написала Фезер в социальной сети Х. Ранее сообщалось, что в результате поджогов двух многоквартирных домов пострадали 30 человек, причём восемь детей находятся в тяжёлом состоянии. В результате тарана магазинов никто не пострадал, но был нанесён материальный ущерб. Полиция сообщила о задержании 41-летнего жителя города с сирийским гражданством. По предварительным данным следствия, он совершил всё это после расставания с женой.
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сирия, мвд германии, в мире
Сирия, МВД Германии, В мире
Глава МВД ФРГ назвала поджоги в Эссене отвратительными и шокирующими
Глава МВД ФРГ Фезер назвала поджоги домов в Эссене отвратительными и шокирующими
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер назвала отвратительными и шокирующими поджоги
домов и таран грузовиком магазинов в Эссене, совершенные, предположительно, гражданином Сирии из-за расставания с женой.
"Это отвратительный и шокирующий поступок. Мои мысли сейчас о тяжелораненых детях. Спасибо жителям, которые выступили против преступника, за смелость и моральное мужество! И спасибо всем экстренным службам, которые спасали жизни", - написала Фезер в социальной сети Х.
Ранее сообщалось, что в результате поджогов двух многоквартирных домов пострадали 30 человек, причём восемь детей находятся в тяжёлом состоянии. В результате тарана магазинов никто не пострадал, но был нанесён материальный ущерб.
Полиция сообщила о задержании 41-летнего жителя города с сирийским гражданством. По предварительным данным следствия, он совершил всё это после расставания с женой.