https://ria.ru/20240929/energodar-1975373294.html
ВСУ уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре
ВСУ уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре - РИА Новости, 29.09.2024
ВСУ уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре
Трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре Запорожской области уничтожен ударом артиллерии ВСУ, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T19:05
2024-09-29T19:05
2024-09-29T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре Запорожской области уничтожен ударом артиллерии ВСУ, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. "Прямым попаданием артиллерии ВСУ сегодня уничтожен трансформатор подстанции "Радуга". Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал он. По словам главы городской администрации, атаки ВСУ на Энергодар становятся все более интенсивными, ударам ВСУ подвергаются все системы жизнеобеспечения города. Под угрозой в первую очередь системы энергоснабжения города, отметил Сеновоз. В период, когда город готовится к осенне-зимнему периоду, оперативным службам города практически в постоянном режиме приходится проводить аварийно-восстановительные ремонты после атак украинских войск, посетовал он.
https://ria.ru/20240929/vsu-1975305199.html
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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре
Сеновоз: ВСУ артударом уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости.
Трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре Запорожской области уничтожен ударом артиллерии ВСУ, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале
.
"Прямым попаданием артиллерии ВСУ сегодня уничтожен трансформатор подстанции "Радуга". Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал он.
По словам главы городской администрации, атаки ВСУ на Энергодар становятся все более интенсивными, ударам ВСУ подвергаются все системы жизнеобеспечения города. Под угрозой в первую очередь системы энергоснабжения города, отметил Сеновоз.
В период, когда город готовится к осенне-зимнему периоду, оперативным службам города практически в постоянном режиме приходится проводить аварийно-восстановительные ремонты после атак украинских войск, посетовал он.