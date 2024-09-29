https://ria.ru/20240929/energodar-1975373294.html

ВСУ уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре

ВСУ уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре - РИА Новости, 29.09.2024

ВСУ уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре

Трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре Запорожской области уничтожен ударом артиллерии ВСУ, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T19:05

2024-09-29T19:05

2024-09-29T19:05

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре Запорожской области уничтожен ударом артиллерии ВСУ, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. "Прямым попаданием артиллерии ВСУ сегодня уничтожен трансформатор подстанции "Радуга". Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал он. По словам главы городской администрации, атаки ВСУ на Энергодар становятся все более интенсивными, ударам ВСУ подвергаются все системы жизнеобеспечения города. Под угрозой в первую очередь системы энергоснабжения города, отметил Сеновоз. В период, когда город готовится к осенне-зимнему периоду, оперативным службам города практически в постоянном режиме приходится проводить аварийно-восстановительные ремонты после атак украинских войск, посетовал он.

https://ria.ru/20240929/vsu-1975305199.html

энергодар

запорожская область

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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия