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ВСУ уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/energodar-1975373294.html
ВСУ уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре
ВСУ уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре - РИА Новости, 29.09.2024
ВСУ уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре
Трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре Запорожской области уничтожен ударом артиллерии ВСУ, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T19:05
2024-09-29T19:05
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре Запорожской области уничтожен ударом артиллерии ВСУ, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. "Прямым попаданием артиллерии ВСУ сегодня уничтожен трансформатор подстанции "Радуга". Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал он. По словам главы городской администрации, атаки ВСУ на Энергодар становятся все более интенсивными, ударам ВСУ подвергаются все системы жизнеобеспечения города. Под угрозой в первую очередь системы энергоснабжения города, отметил Сеновоз. В период, когда город готовится к осенне-зимнему периоду, оперативным службам города практически в постоянном режиме приходится проводить аварийно-восстановительные ремонты после атак украинских войск, посетовал он.
https://ria.ru/20240929/vsu-1975305199.html
энергодар
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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре

Сеновоз: ВСУ артударом уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Трансформатор подстанции "Радуга" в Энергодаре Запорожской области уничтожен ударом артиллерии ВСУ, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале.
"Прямым попаданием артиллерии ВСУ сегодня уничтожен трансформатор подстанции "Радуга". Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал он.
По словам главы городской администрации, атаки ВСУ на Энергодар становятся все более интенсивными, ударам ВСУ подвергаются все системы жизнеобеспечения города. Под угрозой в первую очередь системы энергоснабжения города, отметил Сеновоз.
В период, когда город готовится к осенне-зимнему периоду, оперативным службам города практически в постоянном режиме приходится проводить аварийно-восстановительные ремонты после атак украинских войск, посетовал он.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Власти Энергодара назвали цель ударов ВСУ по городу
Вчера, 04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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