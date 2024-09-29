https://ria.ru/20240929/duda-1975388489.html

Дуда предстанет перед судом после окончания президентских полномочий

Дуда предстанет перед судом после окончания президентских полномочий - РИА Новости, 30.09.2024

Дуда предстанет перед судом после окончания президентских полномочий

Президент Польши Анджей Дуда предстанет перед судом после окончания своих президентских полномочий, сообщает Центр мониторинга расистского и ксенофобского... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-29T23:08

2024-09-29T23:08

2024-09-30T02:06

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ВАРШАВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда предстанет перед судом после окончания своих президентских полномочий, сообщает Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения. Ранее данная организация подала иск, обвиняя Дуду в "оскорблении граждан своего государства". Речь идет о прошлогоднем выступлении Дуды, в котором он негативно оценил фильм Агнешки Холланд "Зеленая граница", повествующий о событиях на польско-белорусской границе и показывающий в негативном свете польских пограничников и других силовиков. Дуда тогда заявил, что посмотрев фильм не удивился тому, что сотрудники Пограничной стражи Польши, оценивая фильм использовали фразу "только свиньи сидят в кинотеатре", известный со времен гитлеровской оккупации Польши, когда в кинотеатрах показывали пропагандистские нацистские фильмы. Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения, являющийся истцом по отношению к Дуде разместил на платформе Х уведомление из суда, где сказано, что Окружной суд Варшавы назначил рассмотрение дела на 10.00 24 октября 2025 года. К этому времени Дуда перестанет быть президентом Польши - его полномочия заканчиваются в августе 2025 года. Он не может баллотироваться на второй срок, так как занимает свой пост второй раз подряд. В уведомлении говорится в том, что запланировано удаленное проведение заседания, В свою очередь глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая подтвердила журналистам факт назначение слушания. Она заявила, что Дуду на заседании будет представлять адвокат.

https://ria.ru/20240423/polsha-1941807629.html

https://ria.ru/20240404/polsha-1937762105.html

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в мире, польша, варшава, анджей дуда