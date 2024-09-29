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МЧС показало видео с места ДТП под Краснодаром - РИА Новости, 29.09.2024
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23:18 29.09.2024 (обновлено: 23:24 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/dtp-1975388997.html
МЧС показало видео с места ДТП под Краснодаром
МЧС показало видео с места ДТП под Краснодаром - РИА Новости, 29.09.2024
МЧС показало видео с места ДТП под Краснодаром
МЧС России показало кадры с места ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом под Краснодаром. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T23:18
2024-09-29T23:24
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
происшествия
краснодар
россия
ставропольский край
владимир владимиров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. МЧС России показало кадры с места ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом под Краснодаром.Столкновение двух транспортных средств произошло в воскресенье в районе станицы Старокорсунской на Кубани. На месте ЧП возник пожар, сейчас его полностью ликвидировали. Местная прокуратура начала проверку.Водитель грузовика, по предварительным данным, погиб, есть пострадавшие.По информации муниципального центра управления Краснодара, различные травмы получили 25 человек. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.В региональном оперштабе заявили, что шесть пострадавших доставляют в стационары медцентров, а троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу.В свою очередь, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что медпомощь потребовалось 21 человеку, девять из них госпитализировали, четверо находятся в тяжелом состоянии.В краевом управлении МВД указали, что причиной аварии мог стать выезд водителя грузовика на встречную полосу. Его личность устанавливается.
https://ria.ru/20240929/gruzovik-1975388656.html
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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
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дтп с грузовиком и автобусом на кубани, происшествия, краснодар, россия, ставропольский край, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани, Происшествия, Краснодар, Россия, Ставропольский край, Владимир Владимиров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС показало видео с места ДТП под Краснодаром

Появилось видео с места ДТП с участием грузовика и автобуса на Кубани

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. МЧС России показало кадры с места ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом под Краснодаром.
Столкновение двух транспортных средств произошло в воскресенье в районе станицы Старокорсунской на Кубани. На месте ЧП возник пожар, сейчас его полностью ликвидировали. Местная прокуратура начала проверку.
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Источник раскрыл детали ДТП с автобусом под Краснодаром
Вчера, 23:11
Водитель грузовика, по предварительным данным, погиб, есть пострадавшие.
По информации муниципального центра управления Краснодара, различные травмы получили 25 человек. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.
В региональном оперштабе заявили, что шесть пострадавших доставляют в стационары медцентров, а троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу.
В свою очередь, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что медпомощь потребовалось 21 человеку, девять из них госпитализировали, четверо находятся в тяжелом состоянии.
В краевом управлении МВД указали, что причиной аварии мог стать выезд водителя грузовика на встречную полосу. Его личность устанавливается.
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В попавшем в ДТП на Кубани автобусе ехали болельщики гандбольного клуба
Вчера, 21:47
 
ДТП с грузовиком и автобусом на КубаниПроисшествияКраснодарРоссияСтавропольский крайВладимир ВладимировМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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