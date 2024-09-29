https://ria.ru/20240929/dtp-1975343133.html

В Кировской области возбудили дело после ДТП с двумя погибшими

В Кировской области возбудили дело после ДТП с двумя погибшими - РИА Новости, 29.09.2024

В Кировской области возбудили дело после ДТП с двумя погибшими

Уголовное дело возбудили на пьяного водителя, который врезался в группу пешеходов в Кировской области, в результате чего два человека погибли, ещё один получил... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T14:18

2024-09-29T14:18

2024-09-29T14:18

происшествия

кировская область

россия

котельничский район

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на пьяного водителя, который врезался в группу пешеходов в Кировской области, в результате чего два человека погибли, ещё один получил травмы, сообщает прокуратура региона. Трагедия произошла в субботу в 18.30 мск в посёлке Арбаж. Водитель ВАЗ 2110 совершил наезд на трёх пешеходов. В результате происшествия две женщины от полученных травм скончались на месте аварии, ещё один пешеход-мужчина травмирован. Водитель также получил травмы. Как сообщили в МВД региона, у него имеются признаки опьянения, он направлен на освидетельствование. "Следственные органы возбудили уголовное дело по факту аварии по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении. В свою очередь губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что за минувшие сутки произошло несколько серьёзных происшествий на автодорогах региона. "Вечером в Котельничском районе водитель насмерть сбил пешехода. В Демьяново Подосиновского района под колесами авто погибла женщина. Третья трагедия произошла в Арбаже — пьяный водитель "десятки" въехал в группу идущих по обочине людей. Погибли две женщины — председатель думы Арбажского муниципального округа Галина Макина и руководитель муниципального предприятия Наталья Тарбеева. Ещё двое получили травмы. Водитель задержан. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - написал Соколов в своём Telegram-канале. Он также сообщил, что назначил заседание комиссии по безопасности дорожного движения и поручил усилить профилактическую работу с водителями и пешеходами. "Должна быть полная нетерпимость к пьяным за рулём, нельзя давать им возможность садиться за руль. Всех участников дорожного движения призываю быть предельно внимательными на дорогах. Погода диктует новые условия для езды. Строго соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя, своих родных и близких", - написал Соколов.

https://ria.ru/20240614/peshekhody-1952957404.html

https://ria.ru/20240929/dtp-1975323223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кировская область, россия, котельничский район, александр соколов