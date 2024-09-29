https://ria.ru/20240929/dtp-1975323223.html
На Камчатке скорая попала в ДТП, есть погибшие и пострадавшие
На Камчатке скорая попала в ДТП, есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 29.09.2024
На Камчатке скорая попала в ДТП, есть погибшие и пострадавшие
В ДТП в Петропавловске-Камчатском погибли пациент скорой помощи, которого везли в больницу, и водитель иномарки, в которую врезалась неотложка, сообщает... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T10:50
2024-09-29T10:50
2024-09-29T10:56
происшествия
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен – РИА Новости️. В ДТП в Петропавловске-Камчатском погибли пациент скорой помощи, которого везли в больницу, и водитель иномарки, в которую врезалась неотложка, сообщает управление ГИБДД по Камчатскому краю. "Водитель "Инфинити ФХ5", при попытке избежать столкновения с движущимся впереди транспортным средством, выехал на разделительную полосу, по которой двигалась скорая помощь в попутном направлении с включёнными световыми и звуковыми спецсигналами без нарушения ПДД, в результате произошло столкновение, от которого автомобиль скорой помощи отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с движущимся навстречу автомобилем "Тойота Рактис". В результате водитель автомобиля "Тойота Рактис" и пациент автомобиля скорой помощи погибли", - сообщает Госавтоинспекция. Водитель скорой помощи, два фельдшера и сопровождающий пациента гражданин госпитализированы в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20240706/dtp-1957948755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, дтп
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, ДТП
На Камчатке скорая попала в ДТП, есть погибшие и пострадавшие
В Петропавловске-Камчатском в ДТП со скорой погибли пациент и водитель иномарки