https://ria.ru/20240929/dtp-1975323223.html

На Камчатке скорая попала в ДТП, есть погибшие и пострадавшие

На Камчатке скорая попала в ДТП, есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 29.09.2024

На Камчатке скорая попала в ДТП, есть погибшие и пострадавшие

В ДТП в Петропавловске-Камчатском погибли пациент скорой помощи, которого везли в больницу, и водитель иномарки, в которую врезалась неотложка, сообщает... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T10:50

2024-09-29T10:50

2024-09-29T10:56

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

дтп

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен – РИА Новости️. В ДТП в Петропавловске-Камчатском погибли пациент скорой помощи, которого везли в больницу, и водитель иномарки, в которую врезалась неотложка, сообщает управление ГИБДД по Камчатскому краю. "Водитель "Инфинити ФХ5", при попытке избежать столкновения с движущимся впереди транспортным средством, выехал на разделительную полосу, по которой двигалась скорая помощь в попутном направлении с включёнными световыми и звуковыми спецсигналами без нарушения ПДД, в результате произошло столкновение, от которого автомобиль скорой помощи отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с движущимся навстречу автомобилем "Тойота Рактис". В результате водитель автомобиля "Тойота Рактис" и пациент автомобиля скорой помощи погибли", - сообщает Госавтоинспекция. Водитель скорой помощи, два фельдшера и сопровождающий пациента гражданин госпитализированы в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20240706/dtp-1957948755.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, дтп