https://ria.ru/20240929/dtp-1975296509.html

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП - РИА Новости, 29.09.2024

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП

Крупная авария, в которой столкнулись по меньшей мере три машины, произошла на Кутузовском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T00:35

2024-09-29T00:35

2024-09-29T00:40

происшествия

авто

кутузовский проспект

москва

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Крупная авария, в которой столкнулись по меньшей мере три машины, произошла на Кутузовском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. ДТП произошло недалеко от Третьего транспортного кольца (ТТК). Как минимум три автомобиля повреждены, заняты несколько полос по направлению в область. Движение в районе ДТП ограничено.

https://ria.ru/20240928/dtp-1975248920.html

кутузовский проспект

москва

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происшествия, авто, кутузовский проспект, москва