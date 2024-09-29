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На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП - РИА Новости, 29.09.2024
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00:35 29.09.2024 (обновлено: 00:40 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/dtp-1975296509.html
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП - РИА Новости, 29.09.2024
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП
Крупная авария, в которой столкнулись по меньшей мере три машины, произошла на Кутузовском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T00:35
2024-09-29T00:40
происшествия
авто
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Крупная авария, в которой столкнулись по меньшей мере три машины, произошла на Кутузовском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. ДТП произошло недалеко от Третьего транспортного кольца (ТТК). Как минимум три автомобиля повреждены, заняты несколько полос по направлению в область. Движение в районе ДТП ограничено.
https://ria.ru/20240928/dtp-1975248920.html
кутузовский проспект
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происшествия, авто, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Авто, Кутузовский проспект, Москва
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Крупная авария, в которой столкнулись по меньшей мере три машины, произошла на Кутузовском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
ДТП произошло недалеко от Третьего транспортного кольца (ТТК). Как минимум три автомобиля повреждены, заняты несколько полос по направлению в область.
Движение в районе ДТП ограничено.
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