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Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 29.09.2024
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:58
2024-09-29T21:58
2024-09-29T22:03
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны."Около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области