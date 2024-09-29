https://ria.ru/20240929/dron-1975385077.html

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 29.09.2024

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T21:58

2024-09-29T21:58

2024-09-29T22:03

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны."Около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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2024

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безопасность, белгородская область, россия