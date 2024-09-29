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"Сотни погибших": руководство Украины упрекнули из-за катастрофы ВСУ в ДНР
"Сотни погибших": руководство Украины упрекнули из-за катастрофы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.09.2024
"Сотни погибших": руководство Украины упрекнули из-за катастрофы ВСУ в ДНР
Пока Владимир Зеленский находился в США, российские военные окружили Угледар в ДНР, пожаловался бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:10
2024-09-29T12:10
2024-09-29T12:10
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский находился в США, российские военные окружили Угледар в ДНР, пожаловался бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Пока его не было, сотни людей погибли. Угледар взят в оперативное окружение, там уже столько наших гибнет, вся 72-я бригада", — возмутился он.По словам аналитика, руководство армии и страны ничего не предпринимает, чтобы как-то исправить ситуацию."Это полный крах", — констатировал Соскин.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
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"Сотни погибших": руководство Украины упрекнули из-за катастрофы ВСУ в ДНР
Соскин: 72-я бригада ВСУ гибнет в Угледаре