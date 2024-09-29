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"Сотни погибших": руководство Украины упрекнули из-за катастрофы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/dnr-1975331981.html
"Сотни погибших": руководство Украины упрекнули из-за катастрофы ВСУ в ДНР
"Сотни погибших": руководство Украины упрекнули из-за катастрофы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.09.2024
"Сотни погибших": руководство Украины упрекнули из-за катастрофы ВСУ в ДНР
Пока Владимир Зеленский находился в США, российские военные окружили Угледар в ДНР, пожаловался бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:10
2024-09-29T12:10
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский находился в США, российские военные окружили Угледар в ДНР, пожаловался бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Пока его не было, сотни людей погибли. Угледар взят в оперативное окружение, там уже столько наших гибнет, вся 72-я бригада", — возмутился он.По словам аналитика, руководство армии и страны ничего не предпринимает, чтобы как-то исправить ситуацию."Это полный крах", — констатировал Соскин.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
https://ria.ru/20240929/zapad-1975318939.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, александр сырский, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Сотни погибших": руководство Украины упрекнули из-за катастрофы ВСУ в ДНР

Соскин: 72-я бригада ВСУ гибнет в Угледаре

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский главком ВСУ Александр Сырский
Владимир Зеленский главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский находился в США, российские военные окружили Угледар в ДНР, пожаловался бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Пока его не было, сотни людей погибли. Угледар взят в оперативное окружение, там уже столько наших гибнет, вся 72-я бригада", — возмутился он.
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По словам аналитика, руководство армии и страны ничего не предпринимает, чтобы как-то исправить ситуацию.
«
"Это полный крах", — констатировал Соскин.
В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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