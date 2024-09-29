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Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.09.2024
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 101 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T00:19
2024-09-29T00:19
2024-09-29T00:19
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 101 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... 16 обстрелов - на донецком направлении. 22 обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, всего был выпущен 101 боеприпас. Сообщается, что пострадали четырех мирных жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано 42 обстрела.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 38 раз обстреляли территорию республики