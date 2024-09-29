https://ria.ru/20240929/dnr-1975295923.html

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.09.2024

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 101 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T00:19

2024-09-29T00:19

2024-09-29T00:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974465908_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_a0545179436efc6bd653c4f5f36353ee.jpg

ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 101 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... 16 обстрелов - на донецком направлении. 22 обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, всего был выпущен 101 боеприпас. Сообщается, что пострадали четырех мирных жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано 42 обстрела.

https://ria.ru/20240928/kherson-1975263717.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк