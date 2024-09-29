https://ria.ru/20240929/delo-1975357146.html
СК допросит сотрудников Военно-медицинской академии по делу Булгакова
СК допросит сотрудников Военно-медицинской академии по делу Булгакова - РИА Новости, 29.09.2024
СК допросит сотрудников Военно-медицинской академии по делу Булгакова
Следствие намерено допросить сотрудников Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова по делу генерала армии Дмитрию Булгакову, обвиняемого в мошенничестве,... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:32
2024-09-29T16:32
2024-09-29T16:32
происшествия
дмитрий булгаков
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962157718_0:64:2641:1550_1920x0_80_0_0_03602d267bc499bf770e7adc766ed0ff.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следствие намерено допросить сотрудников Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова по делу генерала армии Дмитрию Булгакову, обвиняемого в мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время по уголовному делу необходимо завершить проведение ранее назначенных судебных экспертиз, а также допросы сотрудников Федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования "Военно-медицинская академия" Министерства обороны Российской Федерации ... установить всех соучастников преступлений, выполнить иные следственные и процессуальные действия, необходимость которых возникнет в ходе следствия", - сказано в материалах дела. Там же отмечается, что круг лиц, причастных к совершению преступления, в настоящее время устанавливается, поэтому следователь опасается, что обвиняемые, знакомые с руководством академии, в случае освобождения смогут связаться с соучастниками "для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности". Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Генерал, до сентября 2022 года отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение армии, был арестован в июле. По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщало издание. Адвокат Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962157718_124:0:2539:1811_1920x0_80_0_0_697edbce90b1e817056d86d6b32a24da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дмитрий Булгаков, Следственный комитет России (СК РФ)
СК допросит сотрудников Военно-медицинской академии по делу Булгакова
СК допросит персонал Военно-медицинской академии Кирова по делу Булгакова
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следствие намерено допросить сотрудников Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова по делу генерала армии Дмитрию Булгакову, обвиняемого в мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время по уголовному делу необходимо завершить проведение ранее назначенных судебных экспертиз, а также допросы сотрудников Федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования "Военно-медицинская академия" Министерства обороны Российской Федерации ... установить всех соучастников преступлений, выполнить иные следственные и процессуальные действия, необходимость которых возникнет в ходе следствия", - сказано в материалах дела.
Там же отмечается, что круг лиц, причастных к совершению преступления, в настоящее время устанавливается, поэтому следователь опасается, что обвиняемые, знакомые с руководством академии, в случае освобождения смогут связаться с соучастниками "для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности".
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Генерал, до сентября 2022 года отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение армии, был арестован в июле.
По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщало издание.
Адвокат Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".