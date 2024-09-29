https://ria.ru/20240929/chs-1975385224.html

В Сызранском районе Самарской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара

В Сызранском районе Самарской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара - РИА Новости, 29.09.2024

В Сызранском районе Самарской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара

Режим ЧС объявлен в Сызранском районе Самарской области из-за крупного лесного пожара, который прошел 150 гектаров, сейчас площадь активного горения составляет... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T21:59

2024-09-29T21:59

2024-09-29T22:22

происшествия

сызранский район

самарская область

россия

природные пожары в россии

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САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Режим ЧС объявлен в Сызранском районе Самарской области из-за крупного лесного пожара, который прошел 150 гектаров, сейчас площадь активного горения составляет 7 гектаров, сообщило региональное ГУМЧС России в своем Telegram-канале.Информация о возгорании поступила в МЧС в субботу в 12.33 мск. Изначально площадь пожара составляла 23 гектара."Силы МЧС России продолжают тушение лесного пожара в Самарской области. Тушение пожара осложнятся труднодоступной местностью и отсутствием подъездов для техники. В связи с лесным пожаром в Сызранском районе объявлен режим ЧС", - говорится в сообщении регионального главка МЧС России.В ведомстве уточнили, что площадь активного горения составляет 7 гектаров, площадь, пройденная огнем, составила 150 гектаров. Погибших и пострадавших нет. Угроза населенным пунктам отсутствует.Для тушения пожара привлечены 181 человек и 36 единиц техники, включая 128 человек и 15 единиц техники от МЧС России. В качестве дополнительных сил и средств привлечена группа применения беспилотных авиационных систем МЧС, а также вертолет военно-воздушных сил МИ-8 с водосливным устройством, который сбросил 30 тонн воды.

https://ria.ru/20240929/pozhar-1975368772.html

https://ria.ru/20240929/pozhar-1975361869.html

сызранский район

самарская область

россия

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