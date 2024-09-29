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В Сызранском районе Самарской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара - РИА Новости, 29.09.2024
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21:59 29.09.2024 (обновлено: 22:22 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/chs-1975385224.html
В Сызранском районе Самарской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара
В Сызранском районе Самарской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара - РИА Новости, 29.09.2024
В Сызранском районе Самарской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара
Режим ЧС объявлен в Сызранском районе Самарской области из-за крупного лесного пожара, который прошел 150 гектаров, сейчас площадь активного горения составляет... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:59
2024-09-29T22:22
происшествия
сызранский район
самарская область
россия
природные пожары в россии
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САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Режим ЧС объявлен в Сызранском районе Самарской области из-за крупного лесного пожара, который прошел 150 гектаров, сейчас площадь активного горения составляет 7 гектаров, сообщило региональное ГУМЧС России в своем Telegram-канале.Информация о возгорании поступила в МЧС в субботу в 12.33 мск. Изначально площадь пожара составляла 23 гектара."Силы МЧС России продолжают тушение лесного пожара в Самарской области. Тушение пожара осложнятся труднодоступной местностью и отсутствием подъездов для техники. В связи с лесным пожаром в Сызранском районе объявлен режим ЧС", - говорится в сообщении регионального главка МЧС России.В ведомстве уточнили, что площадь активного горения составляет 7 гектаров, площадь, пройденная огнем, составила 150 гектаров. Погибших и пострадавших нет. Угроза населенным пунктам отсутствует.Для тушения пожара привлечены 181 человек и 36 единиц техники, включая 128 человек и 15 единиц техники от МЧС России. В качестве дополнительных сил и средств привлечена группа применения беспилотных авиационных систем МЧС, а также вертолет военно-воздушных сил МИ-8 с водосливным устройством, который сбросил 30 тонн воды.
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975368772.html
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происшествия, сызранский район, самарская область, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Сызранский район, Самарская область, Россия, Природные пожары в России
В Сызранском районе Самарской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара

В Сызранском районе Самарской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара

© Фото : ГУМЧС по Самарской областиТушение пожаров в Самарской области
Тушение пожаров в Самарской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : ГУМЧС по Самарской области
Тушение пожаров в Самарской области
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САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Режим ЧС объявлен в Сызранском районе Самарской области из-за крупного лесного пожара, который прошел 150 гектаров, сейчас площадь активного горения составляет 7 гектаров, сообщило региональное ГУМЧС России в своем Telegram-канале.
Информация о возгорании поступила в МЧС в субботу в 12.33 мск. Изначально площадь пожара составляла 23 гектара.
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"Силы МЧС России продолжают тушение лесного пожара в Самарской области. Тушение пожара осложнятся труднодоступной местностью и отсутствием подъездов для техники. В связи с лесным пожаром в Сызранском районе объявлен режим ЧС", - говорится в сообщении регионального главка МЧС России.
В ведомстве уточнили, что площадь активного горения составляет 7 гектаров, площадь, пройденная огнем, составила 150 гектаров. Погибших и пострадавших нет. Угроза населенным пунктам отсутствует.
Для тушения пожара привлечены 181 человек и 36 единиц техники, включая 128 человек и 15 единиц техники от МЧС России. В качестве дополнительных сил и средств привлечена группа применения беспилотных авиационных систем МЧС, а также вертолет военно-воздушных сил МИ-8 с водосливным устройством, который сбросил 30 тонн воды.
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ПроисшествияСызранский районСамарская областьРоссияПриродные пожары в России
 
 
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