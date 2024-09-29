https://ria.ru/20240929/bulgakov-1975356685.html
Расследование по делу Булгакова продлили до конца декабря
Расследование по делу Булгакова продлили до конца декабря - РИА Новости, 29.09.2024
Расследование по делу Булгакова продлили до конца декабря
Расследование по делу бывшего замглавы Минобороны РФ генералу армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве, продлено до конца декабря, сказано в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:27
2024-09-29T16:27
2024-09-29T16:28
происшествия
дмитрий булгаков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Расследование по делу бывшего замглавы Минобороны РФ генералу армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве, продлено до конца декабря, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости."Срок предварительного следствия по уголовному делу продлевался в установленном порядке, последний раз первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации до 25 декабря 2024 года", - сказано в материалах дела.Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Генерал, до сентября 2022 года отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение армии, был арестован в июле.По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщало издание.Адвокат Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, дмитрий булгаков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Дмитрий Булгаков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расследование по делу Булгакова продлили до конца декабря
Расследование по делу экс-замглавы МО Булгакова продлили до конца декабря
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Расследование по делу бывшего замглавы Минобороны РФ генералу армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве, продлено до конца декабря, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлевался в установленном порядке, последний раз первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации до 25 декабря 2024 года", - сказано в материалах дела.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Генерал, до сентября 2022 года отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение армии, был арестован в июле.
По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщало издание.
Адвокат Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".