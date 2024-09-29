Буданова* в случае отставки не планируют назначать послом, пишут СМИ
"Новое время": Буданова в случае отставки не планируют назначать послом
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов может быть уволен в ближайшее время, но назначать его послом не планируется, сообщило украинское издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник 20 сентября сообщало, что глава минобороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Буданов* могут быть отправлены в отставку. По информации издания, новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. Умерова могут назначить на место главы Службы внешней разведки.
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"Начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* может в ближайшее время покинуть свой пост, предположительно, уже избрали его преемника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Нового времени".
При этом источник издания опроверг информацию о возможном назначении Буданова послом.
"Он (источник – ред.) опроверг информацию некоторых телеграмм-каналов об отправке нынешнего главы ГУР послом в зарубежную страну", - отметило издание.
Украинское издание "Бабель" также сообщало, что в офисе Зеленского собираются уволить Буданова*. При этом один из членов профильного комитета парламента отмечал, что "в короткой перспективе" это точно не произойдет.
Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия.
В России неоднократно задерживали агентов ГУР МО Украины, которые собирали определенного рода информацию и готовили теракты на территории страны.
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