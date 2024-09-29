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Буданова* в случае отставки не планируют назначать послом, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024
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17:02 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/budanov-1975361023.html
Буданова* в случае отставки не планируют назначать послом, пишут СМИ
Буданова* в случае отставки не планируют назначать послом, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024
Буданова* в случае отставки не планируют назначать послом, пишут СМИ
Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов может быть уволен в ближайшее время, но назначать его послом не планируется, сообщило... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T17:02
2024-09-29T17:02
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов может быть уволен в ближайшее время, но назначать его послом не планируется, сообщило украинское издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник 20 сентября сообщало, что глава минобороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Буданов* могут быть отправлены в отставку. По информации издания, новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. Умерова могут назначить на место главы Службы внешней разведки. "Начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* может в ближайшее время покинуть свой пост, предположительно, уже избрали его преемника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Нового времени". При этом источник издания опроверг информацию о возможном назначении Буданова послом. "Он (источник – ред.) опроверг информацию некоторых телеграмм-каналов об отправке нынешнего главы ГУР послом в зарубежную страну", - отметило издание. Украинское издание "Бабель" также сообщало, что в офисе Зеленского собираются уволить Буданова*. При этом один из членов профильного комитета парламента отмечал, что "в короткой перспективе" это точно не произойдет. Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия. В России неоднократно задерживали агентов ГУР МО Украины, которые собирали определенного рода информацию и готовили теракты на территории страны.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240926/budanov-1974587238.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, рустем умеров, александр сырский, новые времена
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Александр Сырский, Новые времена
Буданова* в случае отставки не планируют назначать послом, пишут СМИ

"Новое время": Буданова в случае отставки не планируют назначать послом

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов может быть уволен в ближайшее время, но назначать его послом не планируется, сообщило украинское издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник 20 сентября сообщало, что глава минобороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Буданов* могут быть отправлены в отставку. По информации издания, новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. Умерова могут назначить на место главы Службы внешней разведки.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Договорился с ЦРУ". Буданов* готовится стать президентом
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"Начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* может в ближайшее время покинуть свой пост, предположительно, уже избрали его преемника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Нового времени".
При этом источник издания опроверг информацию о возможном назначении Буданова послом.
"Он (источник – ред.) опроверг информацию некоторых телеграмм-каналов об отправке нынешнего главы ГУР послом в зарубежную страну", - отметило издание.
Украинское издание "Бабель" также сообщало, что в офисе Зеленского собираются уволить Буданова*. При этом один из членов профильного комитета парламента отмечал, что "в короткой перспективе" это точно не произойдет.
Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия.
В России неоднократно задерживали агентов ГУР МО Украины, которые собирали определенного рода информацию и готовили теракты на территории страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Зеленскому пришло время платить по счетам
Вчера, 08:00
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
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