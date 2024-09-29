https://ria.ru/20240929/bpla-1975311122.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T07:19

2024-09-29T07:19

2024-09-29T07:19

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409334_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_4e048728cd8e2a1d91cc895f911b0f11.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 23.13 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240929/bouz-1975307742.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, белгород, вооруженные силы рф, безопасность