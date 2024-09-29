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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T07:19
2024-09-29T07:19
2024-09-29T07:19
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 23.13 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА