Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/bpla-1975311122.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T07:19
2024-09-29T07:19
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409334_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_4e048728cd8e2a1d91cc895f911b0f11.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 23.13 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240929/bouz-1975307742.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409334_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_9e74437567effbafd3422f576bd1619f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение
Железобетонное модульное сооружение - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 23.13 мск.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
"Крах". На Западе испугались удара Украины по союзнику
Вчера, 05:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала