https://ria.ru/20240929/bpla-1975309766.html

В Волгоградской области за ночь уничтожили несколько БПЛА

В Волгоградской области за ночь уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024

В Волгоградской области за ночь уничтожили несколько БПЛА

ПВО ночью перехватила и нейтрализовала БПЛА в Волгоградской области, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T06:40

2024-09-29T06:40

2024-09-29T06:46

волгоградская область

андрей бочаров

россия

вооруженные силы рф

безопасность

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7e5984b52a9b6cd887ac3dad8811bed.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ПВО ночью перехватила и нейтрализовала БПЛА в Волгоградской области, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров."Сегодня ночью, 29 сентября, на территории Волгоградской области силами ПВО Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации области.Кроме того, сообщается, что возгорания сухой травы, возникшие из-за падания обломков беспилотников, оперативно потушены пожарными.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоградская область, андрей бочаров, россия, вооруженные силы рф, безопасность