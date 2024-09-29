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В Волгоградской области за ночь уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:40 29.09.2024 (обновлено: 06:46 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/bpla-1975309766.html
В Волгоградской области за ночь уничтожили несколько БПЛА
В Волгоградской области за ночь уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024
В Волгоградской области за ночь уничтожили несколько БПЛА
ПВО ночью перехватила и нейтрализовала БПЛА в Волгоградской области, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T06:40
2024-09-29T06:46
волгоградская область
андрей бочаров
россия
вооруженные силы рф
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ПВО ночью перехватила и нейтрализовала БПЛА в Волгоградской области, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров."Сегодня ночью, 29 сентября, на территории Волгоградской области силами ПВО Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации области.Кроме того, сообщается, что возгорания сухой травы, возникшие из-за падания обломков беспилотников, оперативно потушены пожарными.
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волгоградская область, андрей бочаров, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В Волгоградской области за ночь уничтожили несколько БПЛА

Бочаров: БПЛА перехватили и уничтожили ночью в Волгоградской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ПВО ночью перехватила и нейтрализовала БПЛА в Волгоградской области, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью, 29 сентября, на территории Волгоградской области силами ПВО Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации области.
Кроме того, сообщается, что возгорания сухой травы, возникшие из-за падания обломков беспилотников, оперативно потушены пожарными.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградская областьАндрей БочаровРоссияВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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