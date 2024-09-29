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Сбитый над Луганском беспилотник нес кассетный боеприпас

Сбитый над Луганском беспилотник нес кассетный боеприпас - РИА Новости, 29.09.2024

Сбитый над Луганском беспилотник нес кассетный боеприпас

Сбитый в Луганске украинский БПЛА нес боеприпас кассетного типа, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T02:05

2024-09-29T02:05

2024-09-29T02:06

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Сбитый в Луганске украинский БПЛА нес боеприпас кассетного типа, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в небе над Луганском сработало ПВО. В силовых структурах позднее сообщили, что был сбит беспилотник ВСУ. "БПЛА был с боеприпасом кассетного типа", - уточнили собеседник агентства.

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луганск

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