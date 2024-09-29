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В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника

В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 29.09.2024

В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника

ПВО уничтожила четыре БПЛА в Азовском районе Ростовской области, после падения обломков горела сухая трава, пострадавших и разрушений, предварительно, нет,... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T01:46

2024-09-29T01:46

2024-09-29T02:02

ростовская область

вооруженные силы рф

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила четыре БПЛА в Азовском районе Ростовской области, после падения обломков горела сухая трава, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор Василий Голубев."В Азовском районе силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. После падения обломков одного из них загорелась сухая трава. Выехавшие на место ландшафтного пожара спасательные подразделения оперативно потушили возгорание", - написал он в Telegram-канале.Голубев добавил, что пострадавших и разрушений на земле, предварительно, нет.

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ростовская область

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ростовская область, вооруженные силы рф, безопасность