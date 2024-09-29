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В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:46 29.09.2024 (обновлено: 02:02 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/bpla-1975298629.html
В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 29.09.2024
В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
ПВО уничтожила четыре БПЛА в Азовском районе Ростовской области, после падения обломков горела сухая трава, пострадавших и разрушений, предварительно, нет,... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T01:46
2024-09-29T02:02
ростовская область
вооруженные силы рф
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила четыре БПЛА в Азовском районе Ростовской области, после падения обломков горела сухая трава, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор Василий Голубев."В Азовском районе силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. После падения обломков одного из них загорелась сухая трава. Выехавшие на место ландшафтного пожара спасательные подразделения оперативно потушили возгорание", - написал он в Telegram-канале.Голубев добавил, что пострадавших и разрушений на земле, предварительно, нет.
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ростовская область, вооруженные силы рф, безопасность
Ростовская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника

В Ростовской области средства ПВО уничтожили четыре БПЛА, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-2М"
ЗРК Тор-2М - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила четыре БПЛА в Азовском районе Ростовской области, после падения обломков горела сухая трава, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор Василий Голубев.
"В Азовском районе силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. После падения обломков одного из них загорелась сухая трава. Выехавшие на место ландшафтного пожара спасательные подразделения оперативно потушили возгорание", - написал он в Telegram-канале.
Голубев добавил, что пострадавших и разрушений на земле, предварительно, нет.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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