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В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 29.09.2024
В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
ПВО уничтожила четыре БПЛА в Азовском районе Ростовской области, после падения обломков горела сухая трава, пострадавших и разрушений, предварительно, нет,... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T01:46
2024-09-29T01:46
2024-09-29T02:02
ростовская область
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила четыре БПЛА в Азовском районе Ростовской области, после падения обломков горела сухая трава, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор Василий Голубев."В Азовском районе силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. После падения обломков одного из них загорелась сухая трава. Выехавшие на место ландшафтного пожара спасательные подразделения оперативно потушили возгорание", - написал он в Telegram-канале.Голубев добавил, что пострадавших и разрушений на земле, предварительно, нет.
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ростовская область, вооруженные силы рф, безопасность
Ростовская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
В Ростовской области средства ПВО уничтожили четыре БПЛА, пострадавших нет