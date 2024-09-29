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В краснодарском селе подавили беспилотник ВСУ
В краснодарском селе подавили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024
В краснодарском селе подавили беспилотник ВСУ
Силы РЭБ подавили БПЛА в краснодарском селе Шабельское, беспилотник взорвался, врезавшись в дерево, повреждены дом и машина поблизости, пострадавших нет,... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T01:10
2024-09-29T01:10
2024-09-29T01:11
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краснодарский край
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безопасность
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Силы РЭБ подавили БПЛА в краснодарском селе Шабельское, беспилотник взорвался, врезавшись в дерево, повреждены дом и машина поблизости, пострадавших нет, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки беспилотниками по гражданским объектам Краснодарского края. В селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался - от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль", - написал он в Telegram-канале. Глава региона отметил, что пострадавших нет, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, администрации района, территория оцеплена. "Семье, проживающей в доме, помогли на время переехать к родственникам. Поручил исполняющему обязанности главы муниципалитета Сергею Дормидонтову помочь с восстановлением пострадавшего имущества", - добавил Кондратьев.
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краснодарский край, щербиновский район, вениамин кондратьев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Щербиновский район, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В краснодарском селе подавили беспилотник ВСУ
В краснодарском селе Шабельское БПЛА взорвался, врезавшись в дерево