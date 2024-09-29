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В краснодарском селе подавили беспилотник ВСУ

В краснодарском селе подавили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024

В краснодарском селе подавили беспилотник ВСУ

Силы РЭБ подавили БПЛА в краснодарском селе Шабельское, беспилотник взорвался, врезавшись в дерево, повреждены дом и машина поблизости, пострадавших нет,... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T01:10

2024-09-29T01:10

2024-09-29T01:11

специальная военная операция на украине

краснодарский край

щербиновский район

вениамин кондратьев

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Силы РЭБ подавили БПЛА в краснодарском селе Шабельское, беспилотник взорвался, врезавшись в дерево, повреждены дом и машина поблизости, пострадавших нет, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки беспилотниками по гражданским объектам Краснодарского края. В селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался - от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль", - написал он в Telegram-канале. Глава региона отметил, что пострадавших нет, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, администрации района, территория оцеплена. "Семье, проживающей в доме, помогли на время переехать к родственникам. Поручил исполняющему обязанности главы муниципалитета Сергею Дормидонтову помочь с восстановлением пострадавшего имущества", - добавил Кондратьев.

https://ria.ru/20240928/bespilotnik-1975261166.html

краснодарский край

щербиновский район

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краснодарский край, щербиновский район, вениамин кондратьев, вооруженные силы рф, безопасность