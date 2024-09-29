Рейтинг@Mail.ru
В краснодарском селе подавили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 29.09.2024 (обновлено: 01:11 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/bpla-1975297996.html
В краснодарском селе подавили беспилотник ВСУ
В краснодарском селе подавили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024
В краснодарском селе подавили беспилотник ВСУ
Силы РЭБ подавили БПЛА в краснодарском селе Шабельское, беспилотник взорвался, врезавшись в дерево, повреждены дом и машина поблизости, пострадавших нет,... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T01:10
2024-09-29T01:11
специальная военная операция на украине
краснодарский край
щербиновский район
вениамин кондратьев
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743719_0:115:2904:1749_1920x0_80_0_0_7d17a5a204d92e493b174318c1edd8d1.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Силы РЭБ подавили БПЛА в краснодарском селе Шабельское, беспилотник взорвался, врезавшись в дерево, повреждены дом и машина поблизости, пострадавших нет, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки беспилотниками по гражданским объектам Краснодарского края. В селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался - от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль", - написал он в Telegram-канале. Глава региона отметил, что пострадавших нет, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, администрации района, территория оцеплена. "Семье, проживающей в доме, помогли на время переехать к родственникам. Поручил исполняющему обязанности главы муниципалитета Сергею Дормидонтову помочь с восстановлением пострадавшего имущества", - добавил Кондратьев.
https://ria.ru/20240928/bespilotnik-1975261166.html
краснодарский край
щербиновский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743719_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_e3b01b6bd18e77e9b68cd4d99b7d5cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, щербиновский район, вениамин кондратьев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Щербиновский район, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В краснодарском селе подавили беспилотник ВСУ

В краснодарском селе Шабельское БПЛА взорвался, врезавшись в дерево

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-2М"
ЗРК Тор-2М - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-2М". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Силы РЭБ подавили БПЛА в краснодарском селе Шабельское, беспилотник взорвался, врезавшись в дерево, повреждены дом и машина поблизости, пострадавших нет, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки беспилотниками по гражданским объектам Краснодарского края. В селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался - от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль", - написал он в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что пострадавших нет, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, администрации района, территория оцеплена.
"Семье, проживающей в доме, помогли на время переехать к родственникам. Поручил исполняющему обязанности главы муниципалитета Сергею Дормидонтову помочь с восстановлением пострадавшего имущества", - добавил Кондратьев.
Уничтожение бронемашины ВСУ ударным беспилотником Иноходец в курском приграничье - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил бронемашину ВСУ в Курской области
Вчера, 17:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайЩербиновский районВениамин КондратьевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала