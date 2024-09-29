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"Крах". На Западе испугались удара Украины по союзнику - РИА Новости, 29.09.2024
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05:35 29.09.2024 (обновлено: 13:47 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/bouz-1975307742.html
"Крах". На Западе испугались удара Украины по союзнику
"Крах". На Западе испугались удара Украины по союзнику - РИА Новости, 29.09.2024
"Крах". На Западе испугались удара Украины по союзнику
Финансовая поддержка Украины станет ключевым фактором в окончательном крахе жизнеспособности Евросоюза, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T05:35
2024-09-29T13:47
в мире
украина
чей боуз
евросоюз
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Финансовая поддержка Украины станет ключевым фактором в окончательном крахе жизнеспособности Евросоюза, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Однозначно наибольшим фактором краха ЕС как жизнеспособной экономической и политической силы является страна, которая никогда не была и не будет его членом. По сути, это демонстрирует горькую правду о том, что ЕС никогда не заботился о благосостоянии своих членов", — написал он.По мнению Боуза, своими действиями ЕС доказывает всему миру, что является лишь продолжением политической "руки" НАТО.Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20240929/merkuris-1975300716.html
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в мире, украина, чей боуз, евросоюз, нато
В мире, Украина, Чей Боуз, Евросоюз, НАТО
"Крах". На Западе испугались удара Украины по союзнику

Боуз: поддержка Украины приведет к окончательному краху жизнеспособности ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Финансовая поддержка Украины станет ключевым фактором в окончательном крахе жизнеспособности Евросоюза, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Однозначно наибольшим фактором краха ЕС как жизнеспособной экономической и политической силы является страна, которая никогда не была и не будет его членом. По сути, это демонстрирует горькую правду о том, что ЕС никогда не заботился о благосостоянии своих членов", — написал он.
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По мнению Боуза, своими действиями ЕС доказывает всему миру, что является лишь продолжением политической "руки" НАТО.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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