"Крах". На Западе испугались удара Украины по союзнику
Боуз: поддержка Украины приведет к окончательному краху жизнеспособности ЕС
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Финансовая поддержка Украины станет ключевым фактором в окончательном крахе жизнеспособности Евросоюза, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Однозначно наибольшим фактором краха ЕС как жизнеспособной экономической и политической силы является страна, которая никогда не была и не будет его членом. По сути, это демонстрирует горькую правду о том, что ЕС никогда не заботился о благосостоянии своих членов", — написал он.
По мнению Боуза, своими действиями ЕС доказывает всему миру, что является лишь продолжением политической "руки" НАТО.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.