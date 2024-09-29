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СМИ сообщили об убийстве представителя "Аль-Гамаа аль-Исламия"* в Ливане

СМИ сообщили об убийстве представителя "Аль-Гамаа аль-Исламия"* в Ливане - РИА Новости, 29.09.2024

СМИ сообщили об убийстве представителя "Аль-Гамаа аль-Исламия"* в Ливане

Высокопоставленный представитель группировки "Аль-Гамаа аль-Исламия"* был убит в результате израильского удара по ливанской долине Бекаа, передает агентство... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T16:40

2024-09-29T16:40

2024-09-29T16:40

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Высокопоставленный представитель группировки "Аль-Гамаа аль-Исламия"* был убит в результате израильского удара по ливанской долине Бекаа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Израильский удар по ливанской долине Бекаа в воскресенье убил высокопоставленного представителя суннитской группировки "Аль-Гамаа аль-Исламия"* Мохаммада Дахруджа", - пишет агентство. Отмечается, что за последний год группировка обстреливала Израиль ракетами, ранее Израиль наносил удары по другим ведущим представителям группировки.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240929/izrail-1975304270.html

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в мире, бекаа, израиль, россия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан