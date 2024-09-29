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СМИ сообщили об убийстве представителя "Аль-Гамаа аль-Исламия"* в Ливане
СМИ сообщили об убийстве представителя "Аль-Гамаа аль-Исламия"* в Ливане - РИА Новости, 29.09.2024
СМИ сообщили об убийстве представителя "Аль-Гамаа аль-Исламия"* в Ливане
Высокопоставленный представитель группировки "Аль-Гамаа аль-Исламия"* был убит в результате израильского удара по ливанской долине Бекаа, передает агентство... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:40
2024-09-29T16:40
2024-09-29T16:40
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Высокопоставленный представитель группировки "Аль-Гамаа аль-Исламия"* был убит в результате израильского удара по ливанской долине Бекаа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Израильский удар по ливанской долине Бекаа в воскресенье убил высокопоставленного представителя суннитской группировки "Аль-Гамаа аль-Исламия"* Мохаммада Дахруджа", - пишет агентство. Отмечается, что за последний год группировка обстреливала Израиль ракетами, ранее Израиль наносил удары по другим ведущим представителям группировки.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, бекаа, израиль, россия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
В мире, Бекаа, Израиль, Россия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
СМИ сообщили об убийстве представителя "Аль-Гамаа аль-Исламия"* в Ливане
Reuters: ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Аль-Гамаа аль-Исламия" Дахруджа в Ливане