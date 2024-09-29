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Инженеры Росгвардии уничтожили более 300 килограммов боеприпасов в ДНР - РИА Новости, 29.09.2024
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16:46 29.09.2024 (обновлено: 16:47 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/boepripasy-1975359278.html
Инженеры Росгвардии уничтожили более 300 килограммов боеприпасов в ДНР
Инженеры Росгвардии уничтожили более 300 килограммов боеприпасов в ДНР - РИА Новости, 29.09.2024
Инженеры Росгвардии уничтожили более 300 килограммов боеприпасов в ДНР
Инженеры ОМОН "Донбасс" Главного управления Росгвардии по ДНР уничтожили более 300 килограмм боеприпасов и взрывоопасных предметов, найденных при обследовании... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:46
2024-09-29T16:47
донецкая народная республика
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Инженеры ОМОН "Донбасс" Главного управления Росгвардии по ДНР уничтожили более 300 килограмм боеприпасов и взрывоопасных предметов, найденных при обследовании территорий региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "За прошедший месяц инженеры ОМОН более 20 раз выезжали на проверку объектов транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей, проводили разминирование территорий", - заявили в Росгвардии.
https://ria.ru/20240610/razminirovanie-1951850850.html
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донецкая народная республика, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Донецкая Народная Республика, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Инженеры Росгвардии уничтожили более 300 килограммов боеприпасов в ДНР

Инженеры ОМОН Росгвардии уничтожили более 300 кг боеприпасов в ДНР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники ОМОН
Сотрудники ОМОН - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники ОМОН. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Инженеры ОМОН "Донбасс" Главного управления Росгвардии по ДНР уничтожили более 300 килограмм боеприпасов и взрывоопасных предметов, найденных при обследовании территорий региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"За прошедший месяц инженеры ОМОН более 20 раз выезжали на проверку объектов транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей, проводили разминирование территорий", - заявили в Росгвардии.
Российские военнослужащие в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Под Авдеевкой применили робототехнические комплексы разминирования
10 июня, 05:09
 
Донецкая Народная РеспубликаОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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