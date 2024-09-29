https://ria.ru/20240929/boepripasy-1975359278.html

Инженеры Росгвардии уничтожили более 300 килограммов боеприпасов в ДНР

Инженеры Росгвардии уничтожили более 300 килограммов боеприпасов в ДНР - РИА Новости, 29.09.2024

Инженеры Росгвардии уничтожили более 300 килограммов боеприпасов в ДНР

Инженеры ОМОН "Донбасс" Главного управления Росгвардии по ДНР уничтожили более 300 килограмм боеприпасов и взрывоопасных предметов, найденных при обследовании... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T16:46

2024-09-29T16:46

2024-09-29T16:47

донецкая народная республика

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Инженеры ОМОН "Донбасс" Главного управления Росгвардии по ДНР уничтожили более 300 килограмм боеприпасов и взрывоопасных предметов, найденных при обследовании территорий региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "За прошедший месяц инженеры ОМОН более 20 раз выезжали на проверку объектов транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей, проводили разминирование территорий", - заявили в Росгвардии.

https://ria.ru/20240610/razminirovanie-1951850850.html

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донецкая народная республика, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность