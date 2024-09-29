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"Запад не знает". В США забили тревогу из-за неразрешимой проблемы ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:19 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/berletik-1975298150.html
"Запад не знает". В США забили тревогу из-за неразрешимой проблемы ВСУ
"Запад не знает". В США забили тревогу из-за неразрешимой проблемы ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024
"Запад не знает". В США забили тревогу из-за неразрешимой проблемы ВСУ
Запад не может решить проблему с нехваткой обученных солдат ВСУ, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T01:19
2024-09-29T01:19
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Запад не может решить проблему с нехваткой обученных солдат ВСУ, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas."Другая проблема заключается в том, что коллективный Запад не знает, как обучить украинцев, чтобы они могли эффективно противостоять тому, с чем они столкнулись в этом конфликте. Им также не хватает времени — Россия уничтожает войска ВСУ быстрее, чем их можно обучить", — отметил он.Берлетик также уточнил, что на полноценную боевую подготовку новобранцев может уйти несколько лет, чего ВСУ просто не могут себе позволить."Невозможно обучить призывников всего за пару недель, а затем отправить их на фронт — им требуется как минимум полгода обучения, если не больше, чтобы быть эффективными на поле боя. Сначала требуется обучать солдат индивидуально, а затем в различных подразделениях &lt;…&gt; вплоть до уровня бригады, размер которой составляет около 4000 человек. На это может уйти от одного года до трех лет. У них просто нет времени заниматься всем этим", — заключил он.Как сообщала ранее газета Financial Times, украинские призывники попадают на фронт без базового обучения и покидают позиции, как только попадают под обстрел.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
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"Запад не знает". В США забили тревогу из-за неразрешимой проблемы ВСУ

Берлетик: Запад не знает, как решить проблему с обучением солдат ВСУ

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Запад не может решить проблему с нехваткой обученных солдат ВСУ, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas.
"Другая проблема заключается в том, что коллективный Запад не знает, как обучить украинцев, чтобы они могли эффективно противостоять тому, с чем они столкнулись в этом конфликте. Им также не хватает времени — Россия уничтожает войска ВСУ быстрее, чем их можно обучить", — отметил он.
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Берлетик также уточнил, что на полноценную боевую подготовку новобранцев может уйти несколько лет, чего ВСУ просто не могут себе позволить.
"Невозможно обучить призывников всего за пару недель, а затем отправить их на фронт — им требуется как минимум полгода обучения, если не больше, чтобы быть эффективными на поле боя. Сначала требуется обучать солдат индивидуально, а затем в различных подразделениях <…> вплоть до уровня бригады, размер которой составляет около 4000 человек. На это может уйти от одного года до трех лет. У них просто нет времени заниматься всем этим", — заключил он.
Как сообщала ранее газета Financial Times, украинские призывники попадают на фронт без базового обучения и покидают позиции, как только попадают под обстрел.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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