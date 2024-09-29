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Бербок прокомментировала обострение напряженности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.09.2024
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17:07 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/berbok-1975361569.html
Бербок прокомментировала обострение напряженности на Ближнем Востоке
Бербок прокомментировала обострение напряженности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.09.2024
Бербок прокомментировала обострение напряженности на Ближнем Востоке
Окажись на месте Израиля любая другая страна, она в подобной ситуации вела бы себя точно таким же образом, заявила в интервью агентству Bloomberg глава МИД ФРГ... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T17:07
2024-09-29T17:07
в мире
израиль
германия
ближний восток
анналена бербок
олаф шольц
оон
хамас
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Окажись на месте Израиля любая другая страна, она в подобной ситуации вела бы себя точно таким же образом, заявила в интервью агентству Bloomberg глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя текущую эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке. "Всё ещё сохраняется угроза для безопасности Израиля. Поэтому право Израиля на самооборону - это не только прописанное в Уставе (ООН - ред.) право, но, я думаю, что так бы действовала любая страна", - сказала Бербок. Глава МИД ФРГ повторила более ранние слова канцлера Олафа Шольца о том, что безопасность Израиля является национальным интересом Германии, но Берлин настаивает на соблюдении норм международного гуманитарного права. "Мы чётко дали понять в отношении поставок оружия, что мы не поставляем оружие, которое может быть использовано в боевых действиях в секторе Газа", - добавила Бербок. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По последним данным Минздрава сектора Газа, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября 2023 года превысило 41,5 тысячи, более 96 тысяч пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
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в мире, израиль, германия, ближний восток, анналена бербок, олаф шольц, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа, обострение отношений между израилем и палестиной
В мире, Израиль, Германия, Ближний Восток, Анналена Бербок, Олаф Шольц, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сектор Газа, Обострение отношений между Израилем и Палестиной
Бербок прокомментировала обострение напряженности на Ближнем Востоке

Бербок: на месте Израиля в подобной ситуации так вела бы себя любая страна

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Окажись на месте Израиля любая другая страна, она в подобной ситуации вела бы себя точно таким же образом, заявила в интервью агентству Bloomberg глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя текущую эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке.
"Всё ещё сохраняется угроза для безопасности Израиля. Поэтому право Израиля на самооборону - это не только прописанное в Уставе (ООН - ред.) право, но, я думаю, что так бы действовала любая страна", - сказала Бербок.
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Глава МИД ФРГ повторила более ранние слова канцлера Олафа Шольца о том, что безопасность Израиля является национальным интересом Германии, но Берлин настаивает на соблюдении норм международного гуманитарного права.
"Мы чётко дали понять в отношении поставок оружия, что мы не поставляем оружие, которое может быть использовано в боевых действиях в секторе Газа", - добавила Бербок.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По последним данным Минздрава сектора Газа, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября 2023 года превысило 41,5 тысячи, более 96 тысяч пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильГерманияБлижний ВостокАнналена БербокОлаф ШольцООНХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Сектор ГазаОбострение отношений между Израилем и Палестиной
 
 
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