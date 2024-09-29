https://ria.ru/20240929/bashkirija-1975341720.html

В Башкирии толпа подростков избила пенсионера

В Башкирии толпа подростков избила пенсионера - РИА Новости, 29.09.2024

В Башкирии толпа подростков избила пенсионера

В Башкирии возбудили уголовное дело о хулиганстве в связи с избиением пожилого мужчины компанией подростков, сообщил региональный главк Следственного комитета в РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T14:05

2024-09-29T14:05

2024-09-29T15:07

происшествия

октябрьский

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

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УФА, 29 сен — РИА Новости. В Башкирии возбудили уголовное дело о хулиганстве в связи с избиением пожилого мужчины компанией подростков, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале. "В ходе мониторинга медиапространства выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей избивает пожилого мужчину. В конфликт вмешивается проходившая мимо женщина, после чего нападавшие скрываются с места происшествия", — говорится в релизе. Инцидент, произошедший в городе Октябрьский, запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, что как минимум шесть подростков избивают пенсионера во дворе дома. Мальчики убегают, когда к ним подходит женщина. Сейчас сотрудники СК устанавливают личность пострадавшего мужчины и подростков, причастных к нападению. Их действиям дадут надлежащую правовую оценку, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240929/tjumen-1975334295.html

https://ria.ru/20240928/uljanovsk-1975255786.html

октябрьский

республика башкортостан

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происшествия, октябрьский, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан