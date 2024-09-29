Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии толпа подростков избила пенсионера - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 29.09.2024 (обновлено: 15:07 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/bashkirija-1975341720.html
В Башкирии толпа подростков избила пенсионера
В Башкирии толпа подростков избила пенсионера - РИА Новости, 29.09.2024
В Башкирии толпа подростков избила пенсионера
В Башкирии возбудили уголовное дело о хулиганстве в связи с избиением пожилого мужчины компанией подростков, сообщил региональный главк Следственного комитета в РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:05
2024-09-29T15:07
происшествия
октябрьский
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975342137_0:110:327:294_1920x0_80_0_0_345798376ba11911f0ff812abbb2da8d.jpg
УФА, 29 сен — РИА Новости. В Башкирии возбудили уголовное дело о хулиганстве в связи с избиением пожилого мужчины компанией подростков, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале. "В ходе мониторинга медиапространства выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей избивает пожилого мужчину. В конфликт вмешивается проходившая мимо женщина, после чего нападавшие скрываются с места происшествия", — говорится в релизе. Инцидент, произошедший в городе Октябрьский, запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, что как минимум шесть подростков избивают пенсионера во дворе дома. Мальчики убегают, когда к ним подходит женщина. Сейчас сотрудники СК устанавливают личность пострадавшего мужчины и подростков, причастных к нападению. Их действиям дадут надлежащую правовую оценку, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240929/tjumen-1975334295.html
https://ria.ru/20240928/uljanovsk-1975255786.html
октябрьский
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975342137_0:80:327:325_1920x0_80_0_0_4ccbf1c8672bd59de18941d3207a67f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, октябрьский, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Октябрьский, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
В Башкирии толпа подростков избила пенсионера

СК возбудил дело после избиения пенсионера в башкирском Октябрьском подростками

© Кадр видео из соцсетейПодростки избили пенсионера в городе Октябрьский в Башкирии
Подростки избили пенсионера в городе Октябрьский в Башкирии - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Подростки избили пенсионера в городе Октябрьский в Башкирии
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 29 сен — РИА Новости. В Башкирии возбудили уголовное дело о хулиганстве в связи с избиением пожилого мужчины компанией подростков, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале.
"В ходе мониторинга медиапространства выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей избивает пожилого мужчину. В конфликт вмешивается проходившая мимо женщина, после чего нападавшие скрываются с места происшествия", — говорится в релизе.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В Тюмени мужчина напал на женщину с собакой у магазина
Вчера, 12:40
Инцидент, произошедший в городе Октябрьский, запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, что как минимум шесть подростков избивают пенсионера во дворе дома. Мальчики убегают, когда к ним подходит женщина.
Сейчас сотрудники СК устанавливают личность пострадавшего мужчины и подростков, причастных к нападению. Их действиям дадут надлежащую правовую оценку, добавили в ведомстве.
Избиение пенсионерки в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
В Ульяновске задержали мужчину, избившего пенсионерку
28 сентября, 17:12
 
ПроисшествияОктябрьскийСледственный комитет России (СК РФ)Республика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала