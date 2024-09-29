https://ria.ru/20240929/avstriya-1975389723.html

Правительство Австрии на следующей неделе подаст прошение об отставке

Правительство Австрии на следующей неделе подаст прошение об отставке - РИА Новости, 29.09.2024

Правительство Австрии на следующей неделе подаст прошение об отставке

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен после прошедших в воскресенье парламентских выборов заявил о том, что действующее федеральное правительство на... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T23:33

2024-09-29T23:33

2024-09-29T23:35

в мире

австрия

карл нехаммер

александер ван дер беллен

австрийская народная партия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен после прошедших в воскресенье парламентских выборов заявил о том, что действующее федеральное правительство на следующей неделе подаст прошение об отставке, однако будет продолжать работу до назначения нового. "На предстоящей неделе действующее федеральное правительство подаст прошение об отставке. Я поручу ему продолжить работу до назначения нового федерального правительства", - сказал президент в заявлении, опубликованном на его Youtube-канале. В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков представил предварительные результаты голосования, первое место занимает АПС, получив 29,1%, что на 13 процентных пунктов больше, чем на выборах 2019 года. Это наилучший результат на выборах в истории этой партии. Партия действующего канцлера Карла Нехаммера "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) занимает вторую строчку с 26,3%, это на 11,1 процентных пункта меньше, чем в 2019 году. Прошедшее в воскресенье голосование покажет, каким будет новый состав национального совета в ближайшие пять лет, какая коалиция придет к власти, и останется ли канцлер республики Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат.

https://ria.ru/20240929/vena-1975386129.html

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в мире, австрия, карл нехаммер, александер ван дер беллен, австрийская народная партия