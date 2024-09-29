https://ria.ru/20240929/avstriya-1975384270.html
Президент Австрии после выборов призвал партии договориться о коалиции
Президент Австрии после выборов призвал партии договориться о коалиции - РИА Новости, 29.09.2024
Президент Австрии после выборов призвал партии договориться о коалиции
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен после прошедших в воскресенье парламентских выборов призвал партии договориться о правительственной коалиции. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:43
2024-09-29T21:43
2024-09-29T21:43
в мире
австрия
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карл нехаммер
австрийская народная партия
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ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен после прошедших в воскресенье парламентских выборов призвал партии договориться о правительственной коалиции. В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков, представил предварительные результаты голосования, первое место занимает АПС, получив 29,1%, что на 13 процентных пункта больше, чем на выборах 2019 года. Это наилучший результат на выборах в истории этой партии. Партия действующего канцлера Карла Нехаммера "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) занимает вторую строчку с 26,3%, это на 11,1 процентных пункта меньше, чем в 2019 году. "Как вы знаете, ни одна партия не набрала больше 50%, поэтому нужно договариваться друг с другом", - сказал президент, его заявление в прямом эфире транслировал австрийский телеканал Puls 24. По его словам, кто с кем может создать правительственную коалицию и какие у партий пожелания по этому вопросу, покажут последующие недели. "И каким бы ни был состав будущего федерального правительства, его главной целью должно быть обеспечение всем нам хорошего будущего", - заключил Ван дер Беллен. Прошедшее в воскресенье голосование покажет, каким будет новый состав национального совета в ближайшие пять лет, какая коалиция придет к власти, и останется ли канцлер республики Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат.
https://ria.ru/20240929/avstriya-1975375030.html
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в мире, австрия, александер ван дер беллен, карл нехаммер, австрийская народная партия
В мире, Австрия, Александер Ван дер Беллен, Карл Нехаммер, Австрийская народная партия
Президент Австрии после выборов призвал партии договориться о коалиции
Президент Австрии дер Беллен призвал партии договориться о коалиции
ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен после прошедших в воскресенье парламентских выборов призвал партии договориться о правительственной коалиции.
В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков, представил предварительные результаты голосования, первое место занимает АПС, получив 29,1%, что на 13 процентных пункта больше, чем на выборах 2019 года. Это наилучший результат на выборах в истории этой партии. Партия действующего канцлера Карла Нехаммера
"Австрийская народная партия
" (АНП, нем. ÖVP) занимает вторую строчку с 26,3%, это на 11,1 процентных пункта меньше, чем в 2019 году.
"Как вы знаете, ни одна партия не набрала больше 50%, поэтому нужно договариваться друг с другом", - сказал президент, его заявление в прямом эфире транслировал австрийский телеканал Puls 24.
По его словам, кто с кем может создать правительственную коалицию и какие у партий пожелания по этому вопросу, покажут последующие недели.
"И каким бы ни был состав будущего федерального правительства, его главной целью должно быть обеспечение всем нам хорошего будущего", - заключил Ван дер Беллен.
Прошедшее в воскресенье голосование покажет, каким будет новый состав национального совета в ближайшие пять лет, какая коалиция придет к власти, и останется ли канцлер республики Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат.