https://ria.ru/20240929/avstriya-1975371300.html
На выборах в Австрии лидирует не согласная с санкциями против России партия
На выборах в Австрии лидирует не согласная с санкциями против России партия - РИА Новости, 29.09.2024
На выборах в Австрии лидирует не согласная с санкциями против России партия
Правая Австрийская партия свободы (АПС), выступающая против антироссийских санкций, лидирует на выборах в парламент, набирая 29,1 процента голосов, передает... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T18:39
2024-09-29T18:39
2024-09-29T19:47
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ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Правая Австрийская партия свободы (АПС), выступающая против антироссийских санкций, лидирует на выборах в парламент, набирая 29,1 процента голосов, передает телеканал ORF со ссылкой на предварительные результаты. Отмечается, что это на 13 процентных пунктов больше, чем политсила получила на выборах в 2019 году.Австрийская народная партия (АНП), к которой принадлежит действующий канцлер Карл Нехаммер, предварительно, занимает второе место с 26,3 процента голосов, что на 11,1 процентных пункта меньше, чем пять лет назад.Третьей следует Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 20,9 процента голосов, это на 0,3 процентных пункта ниже показателя предыдущих выборов. "Зеленые", входящие в правительственную коалицию, получают лишь 8,7 процента голосов, что на 5,2 процентных пункта меньше, чем они набрали в 2019 году.В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет. Результаты покажут, как распределятся места на ближайшие пять лет, какие варианты коалиций станут возможны и останется ли Нехаммер на посту канцлера.Сейчас правительство республики возглавляет коалиция, состоящая из двух политсил: Австрийская народная партия и "Зеленые". Обе выступают за снижение зависимости страны от российского газа.В свою очередь, лидирующая на выборах Австрийская партия свободы во главе Гербертом Киклем называет такие планы безумными, а также призывает найти политическое, а не военное решение украинского конфликта.
https://ria.ru/20240903/kantsler-1970238717.html
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в мире, австрия, карл нехаммер, австрийская партия свободы, австрийская народная партия, россия
В мире, Австрия, Карл Нехаммер, Австрийская партия свободы, Австрийская народная партия, Россия
На выборах в Австрии лидирует не согласная с санкциями против России партия
ORF: не согласная с санкциями против РФ партия АПС лидирует на выборах в Австрии
ВЕНА, 29 сен — РИА Новости.
Правая Австрийская партия свободы (АПС), выступающая против антироссийских санкций, лидирует на выборах в парламент, набирая 29,1 процента голосов, передает телеканал ORF
со ссылкой на предварительные результаты.
Отмечается, что это на 13 процентных пунктов больше, чем политсила получила на выборах в 2019 году.
Австрийская народная партия
(АНП), к которой принадлежит действующий канцлер Карл Нехаммер
, предварительно, занимает второе место с 26,3 процента голосов, что на 11,1 процентных пункта меньше, чем пять лет назад.
Третьей следует Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 20,9 процента голосов, это на 0,3 процентных пункта ниже показателя предыдущих выборов.
"Зеленые", входящие в правительственную коалицию, получают лишь 8,7 процента голосов, что на 5,2 процентных пункта меньше, чем они набрали в 2019 году.
В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет. Результаты покажут, как распределятся места на ближайшие пять лет, какие варианты коалиций станут возможны и останется ли Нехаммер на посту канцлера.
Сейчас правительство республики возглавляет коалиция, состоящая из двух политсил: Австрийская народная партия и "Зеленые". Обе выступают за снижение зависимости страны от российского газа.
Как писала в августе газета Kurier, правящая коалиция пришла к соглашению включить в новую стратегию безопасности отказ от российского голубого топлива к 2027 году. При этом, по данным der Standard, газ поступает в республику в основном из России: в марте доля поставок в импорте составила 93%, в апреле — 81, в мае — 90. Отмечается, что в абсолютных цифрах Австрия за указанный период закупила российского топлива больше, чем когда-либо, начиная с июня 2022 года.
В свою очередь, лидирующая на выборах Австрийская партия свободы во главе Гербертом Киклем называет такие планы безумными, а также призывает найти политическое, а не военное решение украинского конфликта.