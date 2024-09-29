https://ria.ru/20240929/avstriya-1975371300.html

На выборах в Австрии лидирует не согласная с санкциями против России партия

На выборах в Австрии лидирует не согласная с санкциями против России партия - РИА Новости, 29.09.2024

На выборах в Австрии лидирует не согласная с санкциями против России партия

Правая Австрийская партия свободы (АПС), выступающая против антироссийских санкций, лидирует на выборах в парламент, набирая 29,1 процента голосов, передает... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T18:39

2024-09-29T18:39

2024-09-29T19:47

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ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Правая Австрийская партия свободы (АПС), выступающая против антироссийских санкций, лидирует на выборах в парламент, набирая 29,1 процента голосов, передает телеканал ORF со ссылкой на предварительные результаты. Отмечается, что это на 13 процентных пунктов больше, чем политсила получила на выборах в 2019 году.Австрийская народная партия (АНП), к которой принадлежит действующий канцлер Карл Нехаммер, предварительно, занимает второе место с 26,3 процента голосов, что на 11,1 процентных пункта меньше, чем пять лет назад.Третьей следует Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 20,9 процента голосов, это на 0,3 процентных пункта ниже показателя предыдущих выборов. "Зеленые", входящие в правительственную коалицию, получают лишь 8,7 процента голосов, что на 5,2 процентных пункта меньше, чем они набрали в 2019 году.В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет. Результаты покажут, как распределятся места на ближайшие пять лет, какие варианты коалиций станут возможны и останется ли Нехаммер на посту канцлера.Сейчас правительство республики возглавляет коалиция, состоящая из двух политсил: Австрийская народная партия и "Зеленые". Обе выступают за снижение зависимости страны от российского газа.В свою очередь, лидирующая на выборах Австрийская партия свободы во главе Гербертом Киклем называет такие планы безумными, а также призывает найти политическое, а не военное решение украинского конфликта.

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https://ria.ru/20240722/glava-1961201405.html

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в мире, австрия, карл нехаммер, австрийская партия свободы, австрийская народная партия, россия