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После ДТП на Кубани 22 пострадавших доставили в больницу

После ДТП на Кубани 22 пострадавших доставили в больницу - РИА Новости, 29.09.2024

После ДТП на Кубани 22 пострадавших доставили в больницу

В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии с автобусом, который столкнулся с грузовиком под Краснодаром, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T23:34

2024-09-29T23:34

2024-09-29T23:42

происшествия

краснодар

дтп с грузовиком и автобусом на кубани

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии с автобусом, который столкнулся с грузовиком под Краснодаром, сообщает МЧС РФ."В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии под Краснодаром", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб, пострадавших доставляют в больницы Краснодара. В автобусе находились болельщики гандбольного клуба "Виктор", возвращавшиеся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. По данным властей краевой столицы, число пострадавших составляет 25, в автобусе находились 49 человек - болельщики гандбольной команды.

краснодар

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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани Работа МЧС на месте ДТП на Кубани 2024-09-29T23:34 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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