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После ДТП на Кубани 22 пострадавших доставили в больницу
После ДТП на Кубани 22 пострадавших доставили в больницу - РИА Новости, 29.09.2024
После ДТП на Кубани 22 пострадавших доставили в больницу
В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии с автобусом, который столкнулся с грузовиком под Краснодаром, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T23:34
2024-09-29T23:34
2024-09-29T23:42
происшествия
краснодар
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии с автобусом, который столкнулся с грузовиком под Краснодаром, сообщает МЧС РФ."В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии под Краснодаром", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб, пострадавших доставляют в больницы Краснодара. В автобусе находились болельщики гандбольного клуба "Виктор", возвращавшиеся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. По данным властей краевой столицы, число пострадавших составляет 25, в автобусе находились 49 человек - болельщики гандбольной команды.
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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
2024-09-29T23:34
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происшествия, краснодар, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Краснодар, ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После ДТП на Кубани 22 пострадавших доставили в больницу
МЧС: после ДТП с автобусом на Кубани 22 пострадавших доставили в больницу