Рейтинг@Mail.ru
После ДТП на Кубани 22 пострадавших доставили в больницу - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 29.09.2024 (обновлено: 23:42 29.09.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240929/avariya-1975389865.html
После ДТП на Кубани 22 пострадавших доставили в больницу
После ДТП на Кубани 22 пострадавших доставили в больницу - РИА Новости, 29.09.2024
После ДТП на Кубани 22 пострадавших доставили в больницу
В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии с автобусом, который столкнулся с грузовиком под Краснодаром, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T23:34
2024-09-29T23:42
происшествия
краснодар
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975381053_0:37:684:422_1920x0_80_0_0_34b8d313ce92c4f53bc09c35b59400ac.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии с автобусом, который столкнулся с грузовиком под Краснодаром, сообщает МЧС РФ."В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии под Краснодаром", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб, пострадавших доставляют в больницы Краснодара. В автобусе находились болельщики гандбольного клуба "Виктор", возвращавшиеся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. По данным властей краевой столицы, число пострадавших составляет 25, в автобусе находились 49 человек - болельщики гандбольной команды.
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
2024-09-29T23:34
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975381053_0:0:611:458_1920x0_80_0_0_b0029cb41688b9b540081a51dcc39856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Краснодар, ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После ДТП на Кубани 22 пострадавших доставили в больницу
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии с автобусом, который столкнулся с грузовиком под Краснодаром, сообщает МЧС РФ.
2024-09-29T23:34
true
PT0M39S
После ДТП на Кубани 22 пострадавших доставили в больницу

МЧС: после ДТП с автобусом на Кубани 22 пострадавших доставили в больницу

© МЧС России/TelegramМесто ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© МЧС России/Telegram
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии с автобусом, который столкнулся с грузовиком под Краснодаром, сообщает МЧС РФ.
"В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии под Краснодаром", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб, пострадавших доставляют в больницы Краснодара. В автобусе находились болельщики гандбольного клуба "Виктор", возвращавшиеся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. По данным властей краевой столицы, число пострадавших составляет 25, в автобусе находились 49 человек - болельщики гандбольной команды.
 
ПроисшествияКраснодарДТП с грузовиком и автобусом на КубаниМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала