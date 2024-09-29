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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 25 человек - РИА Новости, 29.09.2024
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21:49 29.09.2024 (обновлено: 21:59 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/avariya-1975384659.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 25 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 25 человек - РИА Новости, 29.09.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 25 человек
Число пострадавших в ДТП на Кубани возросло до 25, в автобусе находились 49 человек - болельщики гандбольной команды, сообщили в муниципальном центре управления РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:49
2024-09-29T21:59
происшествия
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
краснодар
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 29 сен – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на Кубани возросло до 25, в автобусе находились 49 человек - болельщики гандбольной команды, сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, водитель погиб, шестерых пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, сейчас на месте работают 12 бригад скорой помощи."В автобусе на момент ДТП было 49 человек (болельщики гандбольной команды), 25 человек пострадали", - говорится в сообщении.Уточняется, что шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу.
https://ria.ru/20240929/avariya-1975384830.html
краснодар
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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
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происшествия, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, краснодар, россия, краснодарский край
Происшествия, ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани, Краснодар, Россия, Краснодарский край
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 25 человек

Число пострадавших в ДТП на Кубани возросло до 25, в автобусе были 49 человек

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КРАСНОДАР, 29 сен – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на Кубани возросло до 25, в автобусе находились 49 человек - болельщики гандбольной команды, сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.
Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, водитель погиб, шестерых пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, сейчас на месте работают 12 бригад скорой помощи.
"В автобусе на момент ДТП было 49 человек (болельщики гандбольной команды), 25 человек пострадали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу.
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Источник рассказал о состоянии пострадавших в ДТП под Краснодаром
Вчера, 21:55
 
ПроисшествияДТП с грузовиком и автобусом на КубаниКраснодарРоссияКраснодарский край
 
 
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