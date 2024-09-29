https://ria.ru/20240929/avariya-1975384659.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 25 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 25 человек - РИА Новости, 29.09.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 25 человек
Число пострадавших в ДТП на Кубани возросло до 25, в автобусе находились 49 человек - болельщики гандбольной команды, сообщили в муниципальном центре управления РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:49
2024-09-29T21:49
2024-09-29T21:59
происшествия
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
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КРАСНОДАР, 29 сен – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на Кубани возросло до 25, в автобусе находились 49 человек - болельщики гандбольной команды, сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, водитель погиб, шестерых пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, сейчас на месте работают 12 бригад скорой помощи."В автобусе на момент ДТП было 49 человек (болельщики гандбольной команды), 25 человек пострадали", - говорится в сообщении.Уточняется, что шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу.
https://ria.ru/20240929/avariya-1975384830.html
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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
2024-09-29T21:49
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происшествия, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, краснодар, россия, краснодарский край
Происшествия, ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани, Краснодар, Россия, Краснодарский край
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 25 человек
Число пострадавших в ДТП на Кубани возросло до 25, в автобусе были 49 человек