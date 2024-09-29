https://ria.ru/20240929/avariya-1975384659.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 25 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 25 человек - РИА Новости, 29.09.2024

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 25 человек

Число пострадавших в ДТП на Кубани возросло до 25, в автобусе находились 49 человек - болельщики гандбольной команды, сообщили в муниципальном центре управления РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T21:49

2024-09-29T21:49

2024-09-29T21:59

происшествия

дтп с грузовиком и автобусом на кубани

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 29 сен – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на Кубани возросло до 25, в автобусе находились 49 человек - болельщики гандбольной команды, сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, водитель погиб, шестерых пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, сейчас на месте работают 12 бригад скорой помощи."В автобусе на момент ДТП было 49 человек (болельщики гандбольной команды), 25 человек пострадали", - говорится в сообщении.Уточняется, что шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу.

https://ria.ru/20240929/avariya-1975384830.html

краснодар

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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани Работа МЧС на месте ДТП на Кубани 2024-09-29T21:49 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, краснодар, россия, краснодарский край