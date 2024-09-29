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Число пострадавших в ДТП на Кубани превысило 20 человек
Число пострадавших в ДТП на Кубани превысило 20 человек - РИА Новости, 29.09.2024
Число пострадавших в ДТП на Кубани превысило 20 человек
Медицинская помощь после ДТП автобуса из Ставрополья на Кубани понадобилась 21 человеку, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:39
2024-09-29T21:39
2024-09-29T22:06
происшествия
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
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владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 29 сен - РИА Новости. Медицинская помощь после ДТП автобуса из Ставрополья на Кубани понадобилась 21 человеку, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, водитель погиб, шестерых пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, сейчас на месте работают 12 бригад скорой помощи."Предварительно, 21 человеку потребовалась медпомощь, с ними работают кубанские медики. В том числе девять человек госпитализированы в медучреждения Краснодарского края, четверо в тяжелом состоянии", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
2024-09-29T21:39
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происшествия, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, краснодарский край, владимир владимиров, ставропольский край, россия, видео
Происшествия, ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани, Краснодарский край, Владимир Владимиров, Ставропольский край, Россия
Число пострадавших в ДТП на Кубани превысило 20 человек
Владимиров: после ДТП с автобусом на Кубани медпомощь понадобилась 21 человеку