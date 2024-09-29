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Число пострадавших в ДТП на Кубани превысило 20 человек

Число пострадавших в ДТП на Кубани превысило 20 человек - РИА Новости, 29.09.2024

Число пострадавших в ДТП на Кубани превысило 20 человек

Медицинская помощь после ДТП автобуса из Ставрополья на Кубани понадобилась 21 человеку, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T21:39

2024-09-29T21:39

2024-09-29T22:06

происшествия

дтп с грузовиком и автобусом на кубани

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владимир владимиров

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 29 сен - РИА Новости. Медицинская помощь после ДТП автобуса из Ставрополья на Кубани понадобилась 21 человеку, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, водитель погиб, шестерых пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, сейчас на месте работают 12 бригад скорой помощи."Предварительно, 21 человеку потребовалась медпомощь, с ними работают кубанские медики. В том числе девять человек госпитализированы в медучреждения Краснодарского края, четверо в тяжелом состоянии", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани Работа МЧС на месте ДТП на Кубани 2024-09-29T21:39 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, краснодарский край, владимир владимиров, ставропольский край, россия, видео