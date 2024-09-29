https://ria.ru/20240929/avariya-1975383276.html

МВД назвало предварительную причину ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани

МВД назвало предварительную причину ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани - РИА Новости, 29.09.2024

МВД назвало предварительную причину ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани

Выезд водителя грузовика на встречную полосу мог стать причиной ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T21:29

2024-09-29T21:29

2024-09-29T21:57

происшествия

авто

дтп с грузовиком и автобусом на кубани

россия

краснодарский край

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СОЧИ 29 сен – РИА Новости. Выезд водителя грузовика на встречную полосу мог стать причиной ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, нескольких пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, трое детей получили травмы средней тяжести в ДТП с автобусом на Кубани, другие пострадавшие – ожоги разной степени. На месте работают 12 бригад скорой помощи."Предварительно установлено, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. Впоследствии произошло возгорание транспортных средств", - говорится в Telegram-канале регионального главка МВД.Отмечается, что личность водителя, предварительно, устроившего ДТП, устанавливается. Как уточняется в сообщении в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ, пожар, возникший в результате столкновения, ликвидирован.

https://ria.ru/20240929/avariya-1975382397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, россия, краснодарский край, краснодар