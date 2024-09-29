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МВД назвало предварительную причину ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани - РИА Новости, 29.09.2024
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21:29 29.09.2024 (обновлено: 21:57 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/avariya-1975383276.html
МВД назвало предварительную причину ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани
МВД назвало предварительную причину ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани - РИА Новости, 29.09.2024
МВД назвало предварительную причину ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани
Выезд водителя грузовика на встречную полосу мог стать причиной ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:29
2024-09-29T21:57
происшествия
авто
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
россия
краснодарский край
краснодар
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СОЧИ 29 сен – РИА Новости. Выезд водителя грузовика на встречную полосу мог стать причиной ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, нескольких пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, трое детей получили травмы средней тяжести в ДТП с автобусом на Кубани, другие пострадавшие – ожоги разной степени. На месте работают 12 бригад скорой помощи."Предварительно установлено, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. Впоследствии произошло возгорание транспортных средств", - говорится в Telegram-канале регионального главка МВД.Отмечается, что личность водителя, предварительно, устроившего ДТП, устанавливается. Как уточняется в сообщении в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ, пожар, возникший в результате столкновения, ликвидирован.
https://ria.ru/20240929/avariya-1975382397.html
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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
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происшествия, авто, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, россия, краснодарский край, краснодар
Происшествия, Авто, ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани, Россия, Краснодарский край, Краснодар
МВД назвало предварительную причину ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани

МВД: причиной ДТП с автобусом на Кубани мог стать выезд грузовика на встречку

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СОЧИ 29 сен – РИА Новости. Выезд водителя грузовика на встречную полосу мог стать причиной ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, нескольких пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, трое детей получили травмы средней тяжести в ДТП с автобусом на Кубани, другие пострадавшие – ожоги разной степени. На месте работают 12 бригад скорой помощи.
"Предварительно установлено, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. Впоследствии произошло возгорание транспортных средств", - говорится в Telegram-канале регионального главка МВД.
Отмечается, что личность водителя, предварительно, устроившего ДТП, устанавливается. Как уточняется в сообщении в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ, пожар, возникший в результате столкновения, ликвидирован.
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ПроисшествияАвтоДТП с грузовиком и автобусом на КубаниРоссияКраснодарский крайКраснодар
 
 
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