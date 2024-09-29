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МВД назвало предварительную причину ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани
МВД назвало предварительную причину ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани - РИА Новости, 29.09.2024
МВД назвало предварительную причину ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани
Выезд водителя грузовика на встречную полосу мог стать причиной ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:29
2024-09-29T21:29
2024-09-29T21:57
происшествия
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дтп с грузовиком и автобусом на кубани
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СОЧИ 29 сен – РИА Новости. Выезд водителя грузовика на встречную полосу мог стать причиной ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, нескольких пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, трое детей получили травмы средней тяжести в ДТП с автобусом на Кубани, другие пострадавшие – ожоги разной степени. На месте работают 12 бригад скорой помощи."Предварительно установлено, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. Впоследствии произошло возгорание транспортных средств", - говорится в Telegram-канале регионального главка МВД.Отмечается, что личность водителя, предварительно, устроившего ДТП, устанавливается. Как уточняется в сообщении в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ, пожар, возникший в результате столкновения, ликвидирован.
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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
2024-09-29T21:29
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происшествия, авто, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, россия, краснодарский край, краснодар
Происшествия, Авто, ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани, Россия, Краснодарский край, Краснодар
МВД назвало предварительную причину ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани
МВД: причиной ДТП с автобусом на Кубани мог стать выезд грузовика на встречку
СОЧИ 29 сен – РИА Новости.
Выезд водителя грузовика на встречную полосу мог стать причиной ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, сообщили в пресс-службе
ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, нескольких пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, трое детей получили травмы средней тяжести в ДТП с автобусом на Кубани, другие пострадавшие – ожоги разной степени. На месте работают 12 бригад скорой помощи.
"Предварительно установлено, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. Впоследствии произошло возгорание транспортных средств", - говорится в Telegram-канале регионального главка МВД.
Отмечается, что личность водителя, предварительно, устроившего ДТП, устанавливается. Как уточняется в сообщении в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ, пожар, возникший в результате столкновения, ликвидирован.