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На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом

На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 29.09.2024

На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом

Трое детей получили травмы средней тяжести в ДТП с автобусом на Кубани, другие пострадавшие – ожоги разной степени, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T21:19

2024-09-29T21:19

2024-09-29T21:25

происшествия

дтп с грузовиком и автобусом на кубани

россия

краснодарский край

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СОЧИ 29 сен – РИА Новости. Трое детей получили травмы средней тяжести в ДТП с автобусом на Кубани, другие пострадавшие – ожоги разной степени, сообщили в оперштабе региона.Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, семерых пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, сейчас на месте работают 12 бригад скорой помощи."Шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести - в детскую краевую больницу", - говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.Медики также оказывают необходимую помощь пострадавшим, госпитализация которых не требуется.

россия

краснодарский край

краснодар

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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани Работа МЧС на месте ДТП на Кубани 2024-09-29T21:19 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, россия, краснодарский край, краснодар