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На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 29.09.2024
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21:19 29.09.2024 (обновлено: 21:25 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/avariya-1975382397.html
На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом
На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 29.09.2024
На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом
Трое детей получили травмы средней тяжести в ДТП с автобусом на Кубани, другие пострадавшие – ожоги разной степени, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:19
2024-09-29T21:25
происшествия
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
россия
краснодарский край
краснодар
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СОЧИ 29 сен – РИА Новости. Трое детей получили травмы средней тяжести в ДТП с автобусом на Кубани, другие пострадавшие – ожоги разной степени, сообщили в оперштабе региона.Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, семерых пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, сейчас на месте работают 12 бригад скорой помощи."Шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести - в детскую краевую больницу", - говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.Медики также оказывают необходимую помощь пострадавшим, госпитализация которых не требуется.
россия
краснодарский край
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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
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происшествия, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, россия, краснодарский край, краснодар
Происшествия, ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани, Россия, Краснодарский край, Краснодар
На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом

Оперштаб: в ДТП с автобусом на Кубани 3 детей получили травмы средней тяжести

© Фото : 23 МВД/TelegramДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
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СОЧИ 29 сен – РИА Новости. Трое детей получили травмы средней тяжести в ДТП с автобусом на Кубани, другие пострадавшие – ожоги разной степени, сообщили в оперштабе региона.
Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, семерых пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, сейчас на месте работают 12 бригад скорой помощи.
"Шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести - в детскую краевую больницу", - говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.
Медики также оказывают необходимую помощь пострадавшим, госпитализация которых не требуется.
© МЧС России/TelegramМесто ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© МЧС России/Telegram
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
 
ПроисшествияДТП с грузовиком и автобусом на КубаниРоссияКраснодарский крайКраснодар
 
 
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