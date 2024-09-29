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При атаке беспилотников на Белгородскую область пострадали три дома - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 29.09.2024 (обновлено: 16:33 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/ataka-1975357589.html
При атаке беспилотников на Белгородскую область пострадали три дома
При атаке беспилотников на Белгородскую область пострадали три дома - РИА Новости, 29.09.2024
При атаке беспилотников на Белгородскую область пострадали три дома
Три дома и грузовой автомобиль повреждены в Белгородской области при атаках украинских беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:32
2024-09-29T16:33
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Три дома и грузовой автомобиль повреждены в Белгородской области при атаках украинских беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки БПЛА по частному дому произошло возгорание — домовладение получило значительные повреждения. В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки дрона огнём уничтожен жилой дом. Вследствие атаки ещё одного беспилотника посечён фасад частного домовладения", - написал Гладков. Он добавил, что в городе Шебекино FPV-дрон атаковал "Газель", транспортное средство повреждено. Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
При атаке беспилотников на Белгородскую область пострадали три дома

Гладков: три дома и грузовик повреждены в Белгородской области при атаках БПЛА

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАрт-объект в городе Шебекино Белгородской области
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Три дома и грузовой автомобиль повреждены в Белгородской области при атаках украинских беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки БПЛА по частному дому произошло возгорание — домовладение получило значительные повреждения. В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки дрона огнём уничтожен жилой дом. Вследствие атаки ещё одного беспилотника посечён фасад частного домовладения", - написал Гладков.
Он добавил, что в городе Шебекино FPV-дрон атаковал "Газель", транспортное средство повреждено. Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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