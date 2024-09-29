https://ria.ru/20240929/ataka-1975357589.html
При атаке беспилотников на Белгородскую область пострадали три дома
При атаке беспилотников на Белгородскую область пострадали три дома - РИА Новости, 29.09.2024
При атаке беспилотников на Белгородскую область пострадали три дома
Три дома и грузовой автомобиль повреждены в Белгородской области при атаках украинских беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:32
2024-09-29T16:32
2024-09-29T16:33
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происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Три дома и грузовой автомобиль повреждены в Белгородской области при атаках украинских беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки БПЛА по частному дому произошло возгорание — домовладение получило значительные повреждения. В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки дрона огнём уничтожен жилой дом. Вследствие атаки ещё одного беспилотника посечён фасад частного домовладения", - написал Гладков. Он добавил, что в городе Шебекино FPV-дрон атаковал "Газель", транспортное средство повреждено. Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
При атаке беспилотников на Белгородскую область пострадали три дома
Гладков: три дома и грузовик повреждены в Белгородской области при атаках БПЛА