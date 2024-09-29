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Появились кадры с места прилета дрона ВСУ по дому в Курске - РИА Новости, 30.09.2024
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16:12 29.09.2024 (обновлено: 00:36 30.09.2024)
https://ria.ru/20240929/ataka-1975354212.html
Появились кадры с места прилета дрона ВСУ по дому в Курске
Появились кадры с места прилета дрона ВСУ по дому в Курске - РИА Новости, 30.09.2024
Появились кадры с места прилета дрона ВСУ по дому в Курске
Главное военное следственное управление СК России показало кадры с места удара украинского БПЛА по жилому дому в Курске. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-29T16:12
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россия
курская область
курск
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главное военное следственное управление СК России показало кадры с места удара украинского БПЛА по жилому дому в Курске.Ранее в воскресенье некоторые СМИ сообщали, что дрон врезался в здание на Красной площади в этом городе. Следственный комитет России уточнил РИА Новости, что речь идет о соседней с ней улице Ленина.На видео показано, что от удара в жилом доме выбило стекла. Здание получило значительные повреждения.Отмечается, что ВСУ совершили целенаправленную атаку с использованием БПЛА на Курск. В результате здание на улице Ленина получило значительные разрушения.В СК России подчеркнули, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.
https://ria.ru/20240929/vsu-1975346673.html
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россия
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Последствия атаки ВСУ на Курск
Украина произвела целенаправленную атаку с использованием беспилотника на город Курск, значительные повреждения получило здание, сообщает Главное военно-следственное управление СК России. Указывается, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.
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россия, курская область, курск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Курск, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Появились кадры с места прилета дрона ВСУ по дому в Курске

СК опубликовал кадры с места прилета БПЛА по жилому дому в Курске

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главное военное следственное управление СК России показало кадры с места удара украинского БПЛА по жилому дому в Курске.
Ранее в воскресенье некоторые СМИ сообщали, что дрон врезался в здание на Красной площади в этом городе. Следственный комитет России уточнил РИА Новости, что речь идет о соседней с ней улице Ленина.
«

"В результате преступных действий украинских боевиков значительные разрушения получило здание, расположенное на улице Ленина".

Автомобиль Следственного комитета РФ
Следственный комитет Российской Федерации
На видео показано, что от удара в жилом доме выбило стекла. Здание получило значительные повреждения.
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Отмечается, что ВСУ совершили целенаправленную атаку с использованием БПЛА на Курск. В результате здание на улице Ленина получило значительные разрушения.
В СК России подчеркнули, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.
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