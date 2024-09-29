https://ria.ru/20240929/ataka-1975354212.html

Появились кадры с места прилета дрона ВСУ по дому в Курске

Появились кадры с места прилета дрона ВСУ по дому в Курске - РИА Новости, 30.09.2024

Появились кадры с места прилета дрона ВСУ по дому в Курске

Главное военное следственное управление СК России показало кадры с места удара украинского БПЛА по жилому дому в Курске. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-29T16:12

2024-09-29T16:12

2024-09-30T00:36

россия

курская область

курск

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главное военное следственное управление СК России показало кадры с места удара украинского БПЛА по жилому дому в Курске.Ранее в воскресенье некоторые СМИ сообщали, что дрон врезался в здание на Красной площади в этом городе. Следственный комитет России уточнил РИА Новости, что речь идет о соседней с ней улице Ленина.На видео показано, что от удара в жилом доме выбило стекла. Здание получило значительные повреждения.Отмечается, что ВСУ совершили целенаправленную атаку с использованием БПЛА на Курск. В результате здание на улице Ленина получило значительные разрушения.В СК России подчеркнули, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.

https://ria.ru/20240929/vsu-1975346673.html

https://ria.ru/20240929/naemniki-1975323786.html

россия

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курск

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Последствия атаки ВСУ на Курск Украина произвела целенаправленную атаку с использованием беспилотника на город Курск, значительные повреждения получило здание, сообщает Главное военно-следственное управление СК России. Указывается, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида. 2024-09-29T16:12 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, курск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины