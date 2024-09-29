https://ria.ru/20240929/armiya-1975302964.html

Следствие продолжает допросы по делу о поставках сухпайков для армии

Следствие продолжает допросы по делу о поставках сухпайков для армии - РИА Новости, 29.09.2024

Следствие продолжает допросы по делу о поставках сухпайков для армии

Следствие продолжает допросы сотрудников предприятий в рамках дела о поставках некачественного питания для российской армии, указано в официальных судебных... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T03:40

2024-09-29T03:40

2024-09-29T03:46

происшествия

россия

москва

дмитрий булгаков

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следствие продолжает допросы сотрудников предприятий в рамках дела о поставках некачественного питания для российской армии, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "По делу необходимо … завершить проведение ранее назначенных судебных экспертиз, а также допросы сотрудников министерства обороны Российской Федерации, (АО) "Грязинский пищевой комбинат", ООО "КонсервПакЛам", ООО "ГПК-Продтара", ООО "Бруно", — сказано в документах. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. Бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение ВС России, был арестован в июле. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.

https://ria.ru/20240927/sukhpayki-1974970355.html

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происшествия, россия, москва, дмитрий булгаков