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Следствие продолжает допросы по делу о поставках сухпайков для армии - РИА Новости, 29.09.2024
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03:40 29.09.2024 (обновлено: 03:46 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/armiya-1975302964.html
Следствие продолжает допросы по делу о поставках сухпайков для армии
Следствие продолжает допросы по делу о поставках сухпайков для армии - РИА Новости, 29.09.2024
Следствие продолжает допросы по делу о поставках сухпайков для армии
Следствие продолжает допросы сотрудников предприятий в рамках дела о поставках некачественного питания для российской армии, указано в официальных судебных... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T03:40
2024-09-29T03:46
происшествия
россия
москва
дмитрий булгаков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следствие продолжает допросы сотрудников предприятий в рамках дела о поставках некачественного питания для российской армии, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "По делу необходимо … завершить проведение ранее назначенных судебных экспертиз, а также допросы сотрудников министерства обороны Российской Федерации, (АО) "Грязинский пищевой комбинат", ООО "КонсервПакЛам", ООО "ГПК-Продтара", ООО "Бруно", — сказано в документах. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. Бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение ВС России, был арестован в июле. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
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происшествия, россия, москва, дмитрий булгаков
Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Булгаков
Следствие продолжает допросы по делу о поставках сухпайков для армии

Следствие продолжает допросы по делу о некачественных сухпайках в армии РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники в областном сборном пункте военного комиссариата
Призывники в областном сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следствие продолжает допросы сотрудников предприятий в рамках дела о поставках некачественного питания для российской армии, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По делу необходимо … завершить проведение ранее назначенных судебных экспертиз, а также допросы сотрудников министерства обороны Российской Федерации, (АО) "Грязинский пищевой комбинат", ООО "КонсервПакЛам", ООО "ГПК-Продтара", ООО "Бруно", — сказано в документах.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле.
Бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение ВС России, был арестован в июле. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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ПроисшествияРоссияМоскваДмитрий Булгаков
 
 
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