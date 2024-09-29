https://ria.ru/20240929/amerika-1975389199.html

США заявили о попытках нарастить поставки деталей для беспилотников

США заявили о попытках нарастить поставки деталей для беспилотников - РИА Новости, 29.09.2024

США заявили о попытках нарастить поставки деталей для беспилотников

США отчаянно пытаются увеличить объемы поставок отечественных и европейских компонентов для дронов после запрета использования китайских деталей, сейчас их... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T23:24

2024-09-29T23:24

2024-09-29T23:24

сша

китай

в мире

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. США отчаянно пытаются увеличить объемы поставок отечественных и европейских компонентов для дронов после запрета использования китайских деталей, сейчас их объем измеряется "в горстках", заявил начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж. Как рассказал военный в интервью британскому журналу Economist, закон в США запрещает использовать для производства дронов компоненты, произведенные в Китае, что привело к ограничению поставок моторов, контроллеров скорости, антенн и приемопередатчиков, в связи с чем армии пришлось перейти на отечественных и европейских поставщиков, однако объемы поставок сейчас слишком малы. "Речь идет о горстках. Мы отчаянно пытаемся нарастить их (количество - ред.)", - заявил Рэнди Джордж. Говоря о производстве артиллерийских снарядов, он отметил, что в августе было произведено 40 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров, США приближаются к показателю 50 тысяч в месяц, а через год, как ожидается, это будет уже 100 тысяч в месяц.

https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html

сша

китай

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сша, китай, в мире