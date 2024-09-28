"В глубокой беде": в США рассказали, что ждет Украину через пару месяцев
WP: предстоящая зима может стать самой суровой для Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Предстоящая зима может стать самой суровой для Украины за все время из-за дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния населения, пишет газета Washington Post.
Как отмечает издание, помимо отключений воды и отопления, главной "жертвой" окажется и так "изношенная психика" населения. Как заявил на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, по мере наступления зимы волнения среди населения будут возрастать.
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"Этой зимой мы можем оказаться в глубокой, глубокой беде", — приводит его слова WP.
В материале также отмечается, что плохое моральное состояние населения может оказывать непосредственное воздействие на ситуацию на фронте из-за сокращения пожертвований со стороны населения.
"Но холодные дни наступят, и темнота в конце концов наступит. А это может стать причиной изменения отношения украинцев к войне", — предупреждают авторы материала.
На Украине из-за дефицита в энергосистеме регулярно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для предприятий критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80 процентов электроэнергии для своих потребностей.
В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.