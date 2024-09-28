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"В глубокой беде": в США рассказали, что ждет Украину через пару месяцев - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:51 28.09.2024 (обновлено: 09:26 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/zima-1975197648.html
"В глубокой беде": в США рассказали, что ждет Украину через пару месяцев
"В глубокой беде": в США рассказали, что ждет Украину через пару месяцев - РИА Новости, 28.09.2024
"В глубокой беде": в США рассказали, что ждет Украину через пару месяцев
Предстоящая зима может стать самой суровой для Украины за все время из-за дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния населения, пишет газета... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T02:51
2024-09-28T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Предстоящая зима может стать самой суровой для Украины за все время из-за дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния населения, пишет газета Washington Post.Как отмечает издание, помимо отключений воды и отопления, главной "жертвой" окажется и так "изношенная психика" населения. Как заявил на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, по мере наступления зимы волнения среди населения будут возрастать.&quot;Этой зимой мы можем оказаться в глубокой, глубокой беде&quot;, — приводит его слова WP.В материале также отмечается, что плохое моральное состояние населения может оказывать непосредственное воздействие на ситуацию на фронте из-за сокращения пожертвований со стороны населения."Но холодные дни наступят, и темнота в конце концов наступит. А это может стать причиной изменения отношения украинцев к войне", — предупреждают авторы материала.На Украине из-за дефицита в энергосистеме регулярно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для предприятий критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80 процентов электроэнергии для своих потребностей.В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.
https://ria.ru/20240831/ukraina-1969733834.html
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в мире, украина, сша, совет национальной безопасности и обороны украины, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Укрэнерго
"В глубокой беде": в США рассказали, что ждет Украину через пару месяцев

WP: предстоящая зима может стать самой суровой для Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Предстоящая зима может стать самой суровой для Украины за все время из-за дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния населения, пишет газета Washington Post.
Как отмечает издание, помимо отключений воды и отопления, главной "жертвой" окажется и так "изношенная психика" населения. Как заявил на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, по мере наступления зимы волнения среди населения будут возрастать.
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"Этой зимой мы можем оказаться в глубокой, глубокой беде", — приводит его слова WP.

В материале также отмечается, что плохое моральное состояние населения может оказывать непосредственное воздействие на ситуацию на фронте из-за сокращения пожертвований со стороны населения.
"Но холодные дни наступят, и темнота в конце концов наступит. А это может стать причиной изменения отношения украинцев к войне", — предупреждают авторы материала.
На Украине из-за дефицита в энергосистеме регулярно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для предприятий критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80 процентов электроэнергии для своих потребностей.
В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.
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