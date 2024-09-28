https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975251663.html

"Зеленский умер": во Франции рассказали, что случилось в Нью-Йорке

"Зеленский умер": во Франции рассказали, что случилось в Нью-Йорке - РИА Новости, 28.09.2024

"Зеленский умер": во Франции рассказали, что случилось в Нью-Йорке

Владимир Зеленский не добился ни одной из поставленных целей во время поездки в США, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:36

2024-09-28T16:36

2024-09-28T17:31

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не добился ни одной из поставленных целей во время поездки в США, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."День, когда Зеленский умер! На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе ничего не пошло по плану Зеленского", — написал он.Как отметил политик, глава киевского режима не смог получить разрешения бить по территории России западными дальнобойными ракетами, а поражение ВСУ в Донбассе, считает Филиппо, признали уже все.По его словам, экс-президент США Дональд Трамп также поставил на место Зеленского во время встречи, заявив, что у него сложились очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.Филиппо также отметил, что во французской прессе начали появляться материалы о зверских методах мобилизации на Украине.Не обошел он стороной и события на Ближнем Востоке, которые, по словам политика, отвлекли всеобщее внимание от Украины."Он уезжает в Киев с пустыми руками", — констатировал Филиппо.Владимир Зеленский на этой неделе прилетел с визитом в США. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие.В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты республиканцем Дональдом Трампом. Последний выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975218702.html

https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975230382.html

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