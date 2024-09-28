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"Зеленский умер": во Франции рассказали, что случилось в Нью-Йорке - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 28.09.2024 (обновлено: 17:31 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975251663.html
"Зеленский умер": во Франции рассказали, что случилось в Нью-Йорке
"Зеленский умер": во Франции рассказали, что случилось в Нью-Йорке - РИА Новости, 28.09.2024
"Зеленский умер": во Франции рассказали, что случилось в Нью-Йорке
Владимир Зеленский не добился ни одной из поставленных целей во время поездки в США, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T16:36
2024-09-28T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
флориан филиппо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не добился ни одной из поставленных целей во время поездки в США, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."День, когда Зеленский умер! На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе ничего не пошло по плану Зеленского", — написал он.Как отметил политик, глава киевского режима не смог получить разрешения бить по территории России западными дальнобойными ракетами, а поражение ВСУ в Донбассе, считает Филиппо, признали уже все.По его словам, экс-президент США Дональд Трамп также поставил на место Зеленского во время встречи, заявив, что у него сложились очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.Филиппо также отметил, что во французской прессе начали появляться материалы о зверских методах мобилизации на Украине.Не обошел он стороной и события на Ближнем Востоке, которые, по словам политика, отвлекли всеобщее внимание от Украины."Он уезжает в Киев с пустыми руками", — констатировал Филиппо.Владимир Зеленский на этой неделе прилетел с визитом в США. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие.В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты республиканцем Дональдом Трампом. Последний выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975218702.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, флориан филиппо, вооруженные силы украины, дональд трамп, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, ООН
"Зеленский умер": во Франции рассказали, что случилось в Нью-Йорке

Филиппо: Зеленский уезжает из США с пустыми руками

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не добился ни одной из поставленных целей во время поездки в США, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"День, когда Зеленский умер! На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе ничего не пошло по плану Зеленского", — написал он.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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Вчера, 10:57
Как отметил политик, глава киевского режима не смог получить разрешения бить по территории России западными дальнобойными ракетами, а поражение ВСУ в Донбассе, считает Филиппо, признали уже все.
По его словам, экс-президент США Дональд Трамп также поставил на место Зеленского во время встречи, заявив, что у него сложились очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Филиппо также отметил, что во французской прессе начали появляться материалы о зверских методах мобилизации на Украине.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
"Скрутило": в Германии раскрыли, что стало с Зеленским рядом с Трампом
Вчера, 12:44
Не обошел он стороной и события на Ближнем Востоке, которые, по словам политика, отвлекли всеобщее внимание от Украины.
«
"Он уезжает в Киев с пустыми руками", — констатировал Филиппо.
Владимир Зеленский на этой неделе прилетел с визитом в США. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие.
В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты республиканцем Дональдом Трампом. Последний выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования конфликта.
Министр иностранных КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Глава МИД Китая высказался об украинском конфликте
Вчера, 11:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоВооруженные силы УкраиныДональд ТрампООН
 
 
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