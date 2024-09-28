https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975218702.html

"Мир отложен": на Западе сделали заявление о конце СВО

"Мир отложен": на Западе сделали заявление о конце СВО - РИА Новости, 28.09.2024

"Мир отложен": на Западе сделали заявление о конце СВО

Владимир Зеленский затягивает военные действия и отдаляет заключение мира в уже проигранном им конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:57

2024-09-28T10:57

2024-09-28T11:29

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский затягивает военные действия и отдаляет заключение мира в уже проигранном им конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Теперь уже очевидно, что Украина терпит поражение в конфликте, а эти дипломатические маневры в ООН продлевают войну, которая уже проиграна", — считает он.По словам аналитика, киевский режим истекает кровью, в то время как российские военные достигают успеха на всех участках фронта. Тем не менее, отметил Меркурис, Зеленский своей воинствующей риторикой в США гарантировал украинцам продолжение боевых действий."Мир был отложен. Мы пришли к тому, что дипломатия потерпела крах", — заключил он.Владимир Зеленский на этой неделе прилетел с визитом в США. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие.В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты республиканцем Дональдом Трампом. Последний выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975215040.html

https://ria.ru/20240928/vsu-1975208882.html

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