https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975215040.html

В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением

В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением - РИА Новости, 28.09.2024

В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал визит Владимир Зеленского в США преступлением, связанным с вмешательством в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:06

2024-09-28T10:06

2024-09-28T10:06

в мире

украина

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владимир зеленский

михаил шеремет

джо байден

выборы президента сша — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал визит Владимир Зеленского в США преступлением, связанным с вмешательством в президентские выборы и попранием американской Конституции. "За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской Конституции. Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, визит Зеленского, который утратил права представлять Украину, был нацелен на то, чтобы поддержать "вызывающего отторжение в американском обществе и тонущего в пучине непрофессионализма" выставленного взамен Джо Байдена кандидата от демократов в президенты Камалу Харрис. "Надеюсь, что федеральные правоохранительные органы США не ударят снова в грязь лицом и присовокупят к уже совершенным этой высокопоставленной группой лиц новое преступление против американских свобод, тем самым выведя мошенников на чистую воду", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, владимир зеленский, михаил шеремет, джо байден, выборы президента сша — 2024