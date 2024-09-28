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В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением - РИА Новости, 28.09.2024
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10:06 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975215040.html
В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением
В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением - РИА Новости, 28.09.2024
В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал визит Владимир Зеленского в США преступлением, связанным с вмешательством в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:06
2024-09-28T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал визит Владимир Зеленского в США преступлением, связанным с вмешательством в президентские выборы и попранием американской Конституции. "За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской Конституции. Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, визит Зеленского, который утратил права представлять Украину, был нацелен на то, чтобы поддержать "вызывающего отторжение в американском обществе и тонущего в пучине непрофессионализма" выставленного взамен Джо Байдена кандидата от демократов в президенты Камалу Харрис. "Надеюсь, что федеральные правоохранительные органы США не ударят снова в грязь лицом и присовокупят к уже совершенным этой высокопоставленной группой лиц новое преступление против американских свобод, тем самым выведя мошенников на чистую воду", - сказал депутат.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, михаил шеремет, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением

Депутат Госдумы Шеремет назвал визит Зеленского в США преступлением

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США
Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время визита в США
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал визит Владимир Зеленского в США преступлением, связанным с вмешательством в президентские выборы и попранием американской Конституции.
«
"За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской Конституции. Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, визит Зеленского, который утратил права представлять Украину, был нацелен на то, чтобы поддержать "вызывающего отторжение в американском обществе и тонущего в пучине непрофессионализма" выставленного взамен Джо Байдена кандидата от демократов в президенты Камалу Харрис.
"Надеюсь, что федеральные правоохранительные органы США не ударят снова в грязь лицом и присовокупят к уже совершенным этой высокопоставленной группой лиц новое преступление против американских свобод, тем самым выведя мошенников на чистую воду", - сказал депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийМихаил ШереметДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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