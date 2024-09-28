В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением
Депутат Госдумы Шеремет назвал визит Зеленского в США преступлением
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время визита в США
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал визит Владимир Зеленского в США преступлением, связанным с вмешательством в президентские выборы и попранием американской Конституции.
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"За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской Конституции. Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, визит Зеленского, который утратил права представлять Украину, был нацелен на то, чтобы поддержать "вызывающего отторжение в американском обществе и тонущего в пучине непрофессионализма" выставленного взамен Джо Байдена кандидата от демократов в президенты Камалу Харрис.
"Надеюсь, что федеральные правоохранительные органы США не ударят снова в грязь лицом и присовокупят к уже совершенным этой высокопоставленной группой лиц новое преступление против американских свобод, тем самым выведя мошенников на чистую воду", - сказал депутат.
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