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Стало известно, кого Зеленские сделали директором семейного офшора на Кипре - РИА Новости, 28.09.2024
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06:51 28.09.2024 (обновлено: 10:08 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/zelenskie-1975204646.html
Стало известно, кого Зеленские сделали директором семейного офшора на Кипре
Стало известно, кого Зеленские сделали директором семейного офшора на Кипре - РИА Новости, 28.09.2024
Стало известно, кого Зеленские сделали директором семейного офшора на Кипре
Семья Владимира Зеленского в июне поставила во главе своего кипрского офшора Aldorante Limited сестру руководителя Cчетной палаты Украины Светлану Пищанскую,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T06:51
2024-09-28T10:08
кипр
италия
украина
ирина геращенко
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Семья Владимира Зеленского в июне поставила во главе своего кипрского офшора Aldorante Limited сестру руководителя Cчетной палаты Украины Светлану Пищанскую, выяснило РИА Новости на основе анализа документов регистрационных инстанций Кипра и Италии.Из материалов следует, что Пищанская заняла должность директора Aldorante Limited 19 июня. Ее сестра Ольга Пищанская в января возглавила Счетную палату. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко тогда назвала это назначение "позором и кумовством" — по ее словам, руководителем палаты стала "подруга президента и его соседка из Кривого Рога".До Пищанской должности в руководстве офшора занимали Менелаос Стилиану, Елена Хасиенко-Кофтеру, Андреас Полидору, Василики Аргиру, Ирина Гаврилова-Фасули, а с 2012 по 2019 год — сам Владимир Зеленский. Зеленский и его жена Елена сначала совместно владели Aldorante Limited, сейчас компанией владеет только супруга. При этом Aldorante Limited выступает собственником итальянской фирмы San Tommaso S. R. L., на которую, в свою очередь, записана вилла Зеленского в итальянском Форте-дей-Марми.Виллу выставили на продажу, но покупателя она пока не нашла. В сентябре 2021 года издание "Страна.ua" писало, что особняк в Тоскане, принадлежащий семье Зеленского, продается за 4,5 миллиона евро.
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кипр, италия, украина, ирина геращенко, владимир зеленский, в мире
Кипр, Италия, Украина, Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, В мире
Стало известно, кого Зеленские сделали директором семейного офшора на Кипре

Зеленские сделали директором своего офшора на Кипре сестру главы Счетной палаты

© AP Photo / Thomas PadillaВладимир и Елена Зеленские в Париже
Владимир и Елена Зеленские в Париже - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Владимир и Елена Зеленские в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Семья Владимира Зеленского в июне поставила во главе своего кипрского офшора Aldorante Limited сестру руководителя Cчетной палаты Украины Светлану Пищанскую, выяснило РИА Новости на основе анализа документов регистрационных инстанций Кипра и Италии.
Из материалов следует, что Пищанская заняла должность директора Aldorante Limited 19 июня. Ее сестра Ольга Пищанская в января возглавила Счетную палату. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко тогда назвала это назначение "позором и кумовством" — по ее словам, руководителем палаты стала "подруга президента и его соседка из Кривого Рога".
До Пищанской должности в руководстве офшора занимали Менелаос Стилиану, Елена Хасиенко-Кофтеру, Андреас Полидору, Василики Аргиру, Ирина Гаврилова-Фасули, а с 2012 по 2019 год — сам Владимир Зеленский.
Зеленский и его жена Елена сначала совместно владели Aldorante Limited, сейчас компанией владеет только супруга. При этом Aldorante Limited выступает собственником итальянской фирмы San Tommaso S. R. L., на которую, в свою очередь, записана вилла Зеленского в итальянском Форте-дей-Марми.
Виллу выставили на продажу, но покупателя она пока не нашла. В сентябре 2021 года издание "Страна.ua" писало, что особняк в Тоскане, принадлежащий семье Зеленского, продается за 4,5 миллиона евро.
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