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"Удар в спину": на Западе раскрыли тайный замысел "плана" Зеленского - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/zamysel-1975199709.html
"Удар в спину": на Западе раскрыли тайный замысел "плана" Зеленского
"Удар в спину": на Западе раскрыли тайный замысел "плана" Зеленского - РИА Новости, 28.09.2024
"Удар в спину": на Западе раскрыли тайный замысел "плана" Зеленского
Владимир Зеленский, выдвигая заведомо невыполнимые требования, может таким образом преследовать цель выставить Запад "предателем" Украины, пишет британский... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T04:18
2024-09-28T04:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
джо байден
джон кирби
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский, выдвигая заведомо невыполнимые требования, может таким образом преследовать цель выставить Запад "предателем" Украины, пишет британский журнал The Spectator"Проявляет ли Зеленский простую наивность, продолжая настаивать на том, что Украина действительно может вернуться к своим довоенным границам, или он, как предполагают некоторые из его внутренних оппонентов, на самом деле создает нарратив об ударе ножом в спину со стороны Запада, что позволило бы ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица?" — задается вопросом автор материала.В статье приводится мнение бывшего генпрокурора Украины Виктора Луценко, который считает, что Зеленский хочет выставить западных союзников предателями, чтобы иметь возможность пойти на переговоры с Россией."Без ракет, самолетов и членства в НАТО, которые он требует, Зеленский сможет правдоподобно утверждать, что Украину подвели ее союзники и у нее нет иного выбора, кроме как согласиться на переговоры", — пишет автор, ссылаясь на Луценко.Зеленский ранее представил "план победы" Украины, который, по его собственным словам, не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. В ходе визита в США на этой неделе глава киевского режима представил свой "план" американскому президенту Джо Байдену. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби позднее назвал "план победы" набором инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в последующие недели.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о "плане победы", подчеркивал, что никакого осязаемого плана пока нет даже для Запада.
https://ria.ru/20240926/doktrina-1974743262.html
https://ria.ru/20240925/plan-1974592369.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, джон кирби, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Джон Кирби, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Удар в спину": на Западе раскрыли тайный замысел "плана" Зеленского

The Spectator: Зеленский хочет выставить Запад предателем Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский, выдвигая заведомо невыполнимые требования, может таким образом преследовать цель выставить Запад "предателем" Украины, пишет британский журнал The Spectator
"Проявляет ли Зеленский простую наивность, продолжая настаивать на том, что Украина действительно может вернуться к своим довоенным границам, или он, как предполагают некоторые из его внутренних оппонентов, на самом деле создает нарратив об ударе ножом в спину со стороны Запада, что позволило бы ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица?" — задается вопросом автор материала.
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26 сентября, 06:33
В статье приводится мнение бывшего генпрокурора Украины Виктора Луценко, который считает, что Зеленский хочет выставить западных союзников предателями, чтобы иметь возможность пойти на переговоры с Россией.
«
"Без ракет, самолетов и членства в НАТО, которые он требует, Зеленский сможет правдоподобно утверждать, что Украину подвели ее союзники и у нее нет иного выбора, кроме как согласиться на переговоры", — пишет автор, ссылаясь на Луценко.
Зеленский ранее представил "план победы" Украины, который, по его собственным словам, не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. В ходе визита в США на этой неделе глава киевского режима представил свой "план" американскому президенту Джо Байдену. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби позднее назвал "план победы" набором инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в последующие недели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о "плане победы", подчеркивал, что никакого осязаемого плана пока нет даже для Запада.
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденДжон КирбиНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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