https://ria.ru/20240928/zamysel-1975199709.html

"Удар в спину": на Западе раскрыли тайный замысел "плана" Зеленского

"Удар в спину": на Западе раскрыли тайный замысел "плана" Зеленского - РИА Новости, 28.09.2024

"Удар в спину": на Западе раскрыли тайный замысел "плана" Зеленского

Владимир Зеленский, выдвигая заведомо невыполнимые требования, может таким образом преследовать цель выставить Запад "предателем" Украины, пишет британский... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T04:18

2024-09-28T04:18

2024-09-28T04:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

джо байден

джон кирби

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_0:155:2125:1350_1920x0_80_0_0_89f5bc26f95d9523e2be804494a9e88f.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский, выдвигая заведомо невыполнимые требования, может таким образом преследовать цель выставить Запад "предателем" Украины, пишет британский журнал The Spectator"Проявляет ли Зеленский простую наивность, продолжая настаивать на том, что Украина действительно может вернуться к своим довоенным границам, или он, как предполагают некоторые из его внутренних оппонентов, на самом деле создает нарратив об ударе ножом в спину со стороны Запада, что позволило бы ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица?" — задается вопросом автор материала.В статье приводится мнение бывшего генпрокурора Украины Виктора Луценко, который считает, что Зеленский хочет выставить западных союзников предателями, чтобы иметь возможность пойти на переговоры с Россией."Без ракет, самолетов и членства в НАТО, которые он требует, Зеленский сможет правдоподобно утверждать, что Украину подвели ее союзники и у нее нет иного выбора, кроме как согласиться на переговоры", — пишет автор, ссылаясь на Луценко.Зеленский ранее представил "план победы" Украины, который, по его собственным словам, не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. В ходе визита в США на этой неделе глава киевского режима представил свой "план" американскому президенту Джо Байдену. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби позднее назвал "план победы" набором инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в последующие недели.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о "плане победы", подчеркивал, что никакого осязаемого плана пока нет даже для Запада.

https://ria.ru/20240926/doktrina-1974743262.html

https://ria.ru/20240925/plan-1974592369.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, джон кирби, нато, вооруженные силы украины