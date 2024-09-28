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СБУ задержала одного из руководителей украинского "Энергоатома" - РИА Новости, 28.09.2024
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22:47 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/vzyatki-1975289725.html
СБУ задержала одного из руководителей украинского "Энергоатома"
СБУ задержала одного из руководителей украинского "Энергоатома" - РИА Новости, 28.09.2024
СБУ задержала одного из руководителей украинского "Энергоатома"
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании одного из руководителей украинского "Энергоатома" по подозрению в вымогательстве взяток. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T22:47
2024-09-28T22:47
в мире
служба безопасности украины
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании одного из руководителей украинского "Энергоатома" по подозрению в вымогательстве взяток. "СБУ при содействии руководства АО "Энергоатом" задержала на взятке одного из должностных лиц этого предприятия... По материалам дела, чиновник компании требовал "откаты" от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Там сообщили, задержали директора по контрольно-ревизионной работе предприятия, который требовал "дань" в размере 15% от суммы контрактов, в обмен на ускоренные выплаты по договору. Злоумышленника задержали при получении взятки в размере около 2,4 тысячи долларов.
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в мире, служба безопасности украины, энергоатом
В мире, Служба безопасности Украины, Энергоатом
СБУ задержала одного из руководителей украинского "Энергоатома"

СБУ задержала одного из руководителей украинского "Энергоатома" по делу о взятке

© Фото : СБУСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании одного из руководителей украинского "Энергоатома" по подозрению в вымогательстве взяток.
"СБУ при содействии руководства АО "Энергоатом" задержала на взятке одного из должностных лиц этого предприятия... По материалам дела, чиновник компании требовал "откаты" от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Там сообщили, задержали директора по контрольно-ревизионной работе предприятия, который требовал "дань" в размере 15% от суммы контрактов, в обмен на ускоренные выплаты по договору. Злоумышленника задержали при получении взятки в размере около 2,4 тысячи долларов.
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