https://ria.ru/20240928/vzyatki-1975289725.html
СБУ задержала одного из руководителей украинского "Энергоатома"
СБУ задержала одного из руководителей украинского "Энергоатома" - РИА Новости, 28.09.2024
СБУ задержала одного из руководителей украинского "Энергоатома"
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании одного из руководителей украинского "Энергоатома" по подозрению в вымогательстве взяток. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T22:47
2024-09-28T22:47
2024-09-28T22:47
в мире
служба безопасности украины
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838566451_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7aaad3e372a165f40968a265b4731da.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании одного из руководителей украинского "Энергоатома" по подозрению в вымогательстве взяток. "СБУ при содействии руководства АО "Энергоатом" задержала на взятке одного из должностных лиц этого предприятия... По материалам дела, чиновник компании требовал "откаты" от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Там сообщили, задержали директора по контрольно-ревизионной работе предприятия, который требовал "дань" в размере 15% от суммы контрактов, в обмен на ускоренные выплаты по договору. Злоумышленника задержали при получении взятки в размере около 2,4 тысячи долларов.
https://ria.ru/20240916/tes-1972557460.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838566451_120:0:1257:853_1920x0_80_0_0_b46cd6d7a98df2daeb51991cfebbb56e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, служба безопасности украины, энергоатом
В мире, Служба безопасности Украины, Энергоатом
СБУ задержала одного из руководителей украинского "Энергоатома"
СБУ задержала одного из руководителей украинского "Энергоатома" по делу о взятке