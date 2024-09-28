https://ria.ru/20240928/vzyatki-1975289725.html

СБУ задержала одного из руководителей украинского "Энергоатома"

СБУ задержала одного из руководителей украинского "Энергоатома" - РИА Новости, 28.09.2024

СБУ задержала одного из руководителей украинского "Энергоатома"

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании одного из руководителей украинского "Энергоатома" по подозрению в вымогательстве взяток. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T22:47

2024-09-28T22:47

2024-09-28T22:47

в мире

служба безопасности украины

энергоатом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838566451_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7aaad3e372a165f40968a265b4731da.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании одного из руководителей украинского "Энергоатома" по подозрению в вымогательстве взяток. "СБУ при содействии руководства АО "Энергоатом" задержала на взятке одного из должностных лиц этого предприятия... По материалам дела, чиновник компании требовал "откаты" от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Там сообщили, задержали директора по контрольно-ревизионной работе предприятия, который требовал "дань" в размере 15% от суммы контрактов, в обмен на ускоренные выплаты по договору. Злоумышленника задержали при получении взятки в размере около 2,4 тысячи долларов.

https://ria.ru/20240916/tes-1972557460.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, служба безопасности украины, энергоатом