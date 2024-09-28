Захарова: ФРГ не сообщила итоги расследования взрывов на "Северных потоках"
Захарова: ФРГ не показала результаты расследования взрывов на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Германия до сих пор так и не представила мировому сообществу ни одного позитивного результата расследования терактов на "Северных потоках", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"ФРГ, где находится конечная точка обоих газопроводов, до сих пор так и не сообщила мировому сообществу ни об одном позитивном результате расследования. Более того, разосланные недавно Берлином, по его утверждению, ордеры на арест подозреваемых не были исполнены, и в результате как минимум один подозреваемый, находившийся в Польше, по сообщению польской прокуратуры, успел скрыться на территории Украины", - сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ назвала "беспардонной" реакцию премьера Польши Дональда Туска, который заявил, что все обеспокоенные ходом расследования данных терактов "должны умолкнуть".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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