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Захарова: ФРГ не сообщила итоги расследования взрывов на "Северных потоках"

Захарова: ФРГ не сообщила итоги расследования взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2024

Захарова: ФРГ не сообщила итоги расследования взрывов на "Северных потоках"

Германия до сих пор так и не представила мировому сообществу ни одного позитивного результата расследования терактов на "Северных потоках", сообщила РИА Новости РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:51

2024-09-28T08:51

2024-09-28T08:51

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дональд туск

генеральная прокуратура рф

северный поток

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Германия до сих пор так и не представила мировому сообществу ни одного позитивного результата расследования терактов на "Северных потоках", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "ФРГ, где находится конечная точка обоих газопроводов, до сих пор так и не сообщила мировому сообществу ни об одном позитивном результате расследования. Более того, разосланные недавно Берлином, по его утверждению, ордеры на арест подозреваемых не были исполнены, и в результате как минимум один подозреваемый, находившийся в Польше, по сообщению польской прокуратуры, успел скрыться на территории Украины", - сказала Захарова. Официальный представитель МИД РФ назвала "беспардонной" реакцию премьера Польши Дональда Туска, который заявил, что все обеспокоенные ходом расследования данных терактов "должны умолкнуть". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, германия, польша, мария захарова, дональд туск, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"