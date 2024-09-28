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Захарова: ФРГ не сообщила итоги расследования взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2024
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08:51 28.09.2024
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Захарова: ФРГ не сообщила итоги расследования взрывов на "Северных потоках"
Захарова: ФРГ не сообщила итоги расследования взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2024
Захарова: ФРГ не сообщила итоги расследования взрывов на "Северных потоках"
Германия до сих пор так и не представила мировому сообществу ни одного позитивного результата расследования терактов на "Северных потоках", сообщила РИА Новости РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T08:51
2024-09-28T08:51
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германия
польша
мария захарова
дональд туск
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Германия до сих пор так и не представила мировому сообществу ни одного позитивного результата расследования терактов на "Северных потоках", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "ФРГ, где находится конечная точка обоих газопроводов, до сих пор так и не сообщила мировому сообществу ни об одном позитивном результате расследования. Более того, разосланные недавно Берлином, по его утверждению, ордеры на арест подозреваемых не были исполнены, и в результате как минимум один подозреваемый, находившийся в Польше, по сообщению польской прокуратуры, успел скрыться на территории Украины", - сказала Захарова. Официальный представитель МИД РФ назвала "беспардонной" реакцию премьера Польши Дональда Туска, который заявил, что все обеспокоенные ходом расследования данных терактов "должны умолкнуть". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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в мире, россия, германия, польша, мария захарова, дональд туск, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Германия, Польша, Мария Захарова, Дональд Туск, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Захарова: ФРГ не сообщила итоги расследования взрывов на "Северных потоках"

Захарова: ФРГ не показала результаты расследования взрывов на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Германия до сих пор так и не представила мировому сообществу ни одного позитивного результата расследования терактов на "Северных потоках", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"ФРГ, где находится конечная точка обоих газопроводов, до сих пор так и не сообщила мировому сообществу ни об одном позитивном результате расследования. Более того, разосланные недавно Берлином, по его утверждению, ордеры на арест подозреваемых не были исполнены, и в результате как минимум один подозреваемый, находившийся в Польше, по сообщению польской прокуратуры, успел скрыться на территории Украины", - сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ назвала "беспардонной" реакцию премьера Польши Дональда Туска, который заявил, что все обеспокоенные ходом расследования данных терактов "должны умолкнуть".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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В миреРоссияГерманияПольшаМария ЗахароваДональд ТускГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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