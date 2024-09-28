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Кадыров выразил соболезнования семье погибших при взрыве в Дагестане
Кадыров выразил соболезнования семье погибших при взрыве в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
Кадыров выразил соболезнования семье погибших при взрыве в Дагестане
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и родственникам погибших при взрыве на АЗС. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:21
2024-09-28T21:21
2024-09-28T21:21
происшествия
махачкала
россия
рамзан кадыров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и родственникам погибших при взрыве на АЗС. В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС РФ, в результате погибли 13 человек, среди них есть двое детей, еще 11 человек пострадали. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали в субботу днем. "От всех жителей ЧР и от себя лично выражаю искренние соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову и всем родным погибших при взрыве автозаправочной станции. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Да смилостивится над всеми ними Всевышний Аллах! В случае необходимости мы готовы оказать всю необходимую помощь братскому региону", - написал Кадыров в Telegram-канале.
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РИА Новости
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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
2024-09-28T21:21
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, махачкала, россия, рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, видео
Происшествия, Махачкала, Россия, Рамзан Кадыров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале
Кадыров выразил соболезнования семье погибших при взрыве в Дагестане
Кадыров выразил соболезнования семье погибших при взрыве на АЗС в Дагестане