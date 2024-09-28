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На железнодорожном мосту в Самарской области прогремел взрыв - РИА Новости, 28.09.2024
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18:07 28.09.2024 (обновлено: 19:21 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/vzryv-1975263609.html
На железнодорожном мосту в Самарской области прогремел взрыв
На железнодорожном мосту в Самарской области прогремел взрыв - РИА Новости, 28.09.2024
На железнодорожном мосту в Самарской области прогремел взрыв
На железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области прогремел сильный взрыв, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T18:07
2024-09-28T19:21
происшествия
самарская область
куйбышевская железная дорога
кинель
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САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. На железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области прогремел сильный взрыв, сообщается в Telegram-канале правительства региона."На железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136-й километр) произошло повреждение островков безопасности. Пострадавших нет. Железнодорожные пути не повреждены. На месте работают сотрудники безопасности", — говорится в заявлении.Как уточнили в Куйбышевской железной дороге, причиной ЧП стало незаконное вмешательство посторонних лиц.Там отметили, что на перегоне 94-й — 103-й километр временно остановлено движение грузовых составов, на курсирование пассажирских поездов инцидент не повлиял. Региональные власти призвали сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию.
https://ria.ru/20240926/fsb-1974829644.html
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самарская область
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происшествия, самарская область, куйбышевская железная дорога, кинель
Происшествия, Самарская область, Куйбышевская железная дорога, Кинель
На железнодорожном мосту в Самарской области прогремел взрыв

На ж/д мосту у Кинеля в Самарской области прогремел взрыв, никто не пострадал

Последствия взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области. Кадр видео очевидца
Последствия взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Последствия взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области. Кадр видео очевидца
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САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. На железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области прогремел сильный взрыв, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
"На железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136-й километр) произошло повреждение островков безопасности. Пострадавших нет. Железнодорожные пути не повреждены. На месте работают сотрудники безопасности", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в Куйбышевской железной дороге, причиной ЧП стало незаконное вмешательство посторонних лиц.
Там отметили, что на перегоне 94-й — 103-й километр временно остановлено движение грузовых составов, на курсирование пассажирских поездов инцидент не повлиял.
Региональные власти призвали сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию.
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ПроисшествияСамарская областьКуйбышевская железная дорогаКинель
 
 
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