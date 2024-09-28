https://ria.ru/20240928/vzryv-1975263609.html

На железнодорожном мосту в Самарской области прогремел взрыв

На железнодорожном мосту в Самарской области прогремел взрыв - РИА Новости, 28.09.2024

На железнодорожном мосту в Самарской области прогремел взрыв

На железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области прогремел сильный взрыв, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T18:07

2024-09-28T18:07

2024-09-28T19:21

происшествия

самарская область

куйбышевская железная дорога

кинель

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САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. На железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области прогремел сильный взрыв, сообщается в Telegram-канале правительства региона."На железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136-й километр) произошло повреждение островков безопасности. Пострадавших нет. Железнодорожные пути не повреждены. На месте работают сотрудники безопасности", — говорится в заявлении.Как уточнили в Куйбышевской железной дороге, причиной ЧП стало незаконное вмешательство посторонних лиц.Там отметили, что на перегоне 94-й — 103-й километр временно остановлено движение грузовых составов, на курсирование пассажирских поездов инцидент не повлиял. Региональные власти призвали сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию.

https://ria.ru/20240926/fsb-1974829644.html

https://ria.ru/20240827/zaderzhanie-1968795199.html

самарская область

кинель

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происшествия, самарская область, куйбышевская железная дорога, кинель