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На взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили нарушения, сообщил Меликов - РИА Новости, 28.09.2024
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13:31 28.09.2024
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На взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили нарушения, сообщил Меликов
На взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили нарушения, сообщил Меликов - РИА Новости, 28.09.2024
На взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили нарушения, сообщил Меликов
На взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС ранее были выявлены нарушения, но они были устранены, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:31
2024-09-28T13:31
происшествия
махачкала
сергей меликов
взрыв на азс в махачкале
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. На взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС ранее были выявлены нарушения, но они были устранены, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе. “Были выявлены нарушения на этой заправке, но объективности ради надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были устранены, действительно”, – сказал Меликов. Он отметил, что в рамках следственных действий будут проверены и другие объекты этой сети АЗС.
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происшествия, махачкала, сергей меликов, взрыв на азс в махачкале, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Взрыв на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан
На взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили нарушения, сообщил Меликов

Меликов: на взорвавшейся в Махачкале АЗС уже выявляли нарушения, их устранили

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. На взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС ранее были выявлены нарушения, но они были устранены, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе.
“Были выявлены нарушения на этой заправке, но объективности ради надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были устранены, действительно”, – сказал Меликов.
Он отметил, что в рамках следственных действий будут проверены и другие объекты этой сети АЗС.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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ПроисшествияМахачкалаСергей МеликовВзрыв на АЗС в МахачкалеРеспублика Дагестан
 
 
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