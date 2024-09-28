https://ria.ru/20240928/vzryv-1975234483.html

На взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили нарушения, сообщил Меликов

На взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили нарушения, сообщил Меликов - РИА Новости, 28.09.2024

На взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили нарушения, сообщил Меликов

На взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС ранее были выявлены нарушения, но они были устранены, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T13:31

2024-09-28T13:31

2024-09-28T13:31

происшествия

махачкала

сергей меликов

взрыв на азс в махачкале

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. На взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС ранее были выявлены нарушения, но они были устранены, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе. “Были выявлены нарушения на этой заправке, но объективности ради надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были устранены, действительно”, – сказал Меликов. Он отметил, что в рамках следственных действий будут проверены и другие объекты этой сети АЗС.

https://ria.ru/20240928/vzryv-1975233984.html

махачкала

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Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, сергей меликов, взрыв на азс в махачкале, республика дагестан