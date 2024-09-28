https://ria.ru/20240928/vzryv-1975234483.html
На взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили нарушения, сообщил Меликов
На взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили нарушения, сообщил Меликов - РИА Новости, 28.09.2024
На взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили нарушения, сообщил Меликов
На взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС ранее были выявлены нарушения, но они были устранены, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:31
2024-09-28T13:31
2024-09-28T13:31
происшествия
махачкала
сергей меликов
взрыв на азс в махачкале
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. На взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС ранее были выявлены нарушения, но они были устранены, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе. “Были выявлены нарушения на этой заправке, но объективности ради надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были устранены, действительно”, – сказал Меликов. Он отметил, что в рамках следственных действий будут проверены и другие объекты этой сети АЗС.
https://ria.ru/20240928/vzryv-1975233984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, сергей меликов, взрыв на азс в махачкале, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Взрыв на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан
На взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили нарушения, сообщил Меликов
Меликов: на взорвавшейся в Махачкале АЗС уже выявляли нарушения, их устранили
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. На взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС ранее были выявлены нарушения, но они были устранены, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе.
“Были выявлены нарушения на этой заправке, но объективности ради надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были устранены, действительно”, – сказал Меликов.
Он отметил, что в рамках следственных действий будут проверены и другие объекты этой сети АЗС.