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Дома при взрыве на АЗС в Махачкале не пострадали, заявил Меликов - РИА Новости, 28.09.2024
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13:26 28.09.2024
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Дома при взрыве на АЗС в Махачкале не пострадали, заявил Меликов
Дома при взрыве на АЗС в Махачкале не пострадали, заявил Меликов - РИА Новости, 28.09.2024
Дома при взрыве на АЗС в Махачкале не пострадали, заявил Меликов
Домовладения при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы не пострадали, сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:26
2024-09-28T13:26
происшествия
махачкала
сергей меликов
взрыв на азс в махачкале
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Домовладения при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы не пострадали, сообщил глава республики Сергей Меликов. "Домовладения не пострадали. Хотел бы отметить, что очень оперативно отработали сетевая компания и газовая, потому что отключили доступ и приняли меры для того, чтобы не было распространения последствий взрыва на жилые объекты", - сказал Меликов на пресс-подходе.
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происшествия, махачкала, сергей меликов, взрыв на азс в махачкале, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Взрыв на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан
Дома при взрыве на АЗС в Махачкале не пострадали, заявил Меликов

Меликов: в Махачкале расположенные рядом с АЗС дома при взрыве не пострадали

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Последствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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Последствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Домовладения при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы не пострадали, сообщил глава республики Сергей Меликов.
"Домовладения не пострадали. Хотел бы отметить, что очень оперативно отработали сетевая компания и газовая, потому что отключили доступ и приняли меры для того, чтобы не было распространения последствий взрыва на жилые объекты", - сказал Меликов на пресс-подходе.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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Вчера, 12:41
 
ПроисшествияМахачкалаСергей МеликовВзрыв на АЗС в МахачкалеРеспублика Дагестан
 
 
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