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Дома при взрыве на АЗС в Махачкале не пострадали, заявил Меликов

Дома при взрыве на АЗС в Махачкале не пострадали, заявил Меликов - РИА Новости, 28.09.2024

Дома при взрыве на АЗС в Махачкале не пострадали, заявил Меликов

Домовладения при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы не пострадали, сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T13:26

2024-09-28T13:26

2024-09-28T13:26

происшествия

махачкала

сергей меликов

взрыв на азс в махачкале

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Домовладения при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы не пострадали, сообщил глава республики Сергей Меликов. "Домовладения не пострадали. Хотел бы отметить, что очень оперативно отработали сетевая компания и газовая, потому что отключили доступ и приняли меры для того, чтобы не было распространения последствий взрыва на жилые объекты", - сказал Меликов на пресс-подходе.

https://ria.ru/20240928/vyplaty-1975230005.html

махачкала

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, сергей меликов, взрыв на азс в махачкале, республика дагестан