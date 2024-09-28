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Дома при взрыве на АЗС в Махачкале не пострадали, заявил Меликов
Дома при взрыве на АЗС в Махачкале не пострадали, заявил Меликов - РИА Новости, 28.09.2024
Дома при взрыве на АЗС в Махачкале не пострадали, заявил Меликов
Домовладения при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы не пострадали, сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:26
2024-09-28T13:26
2024-09-28T13:26
происшествия
махачкала
сергей меликов
взрыв на азс в махачкале
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Домовладения при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы не пострадали, сообщил глава республики Сергей Меликов. "Домовладения не пострадали. Хотел бы отметить, что очень оперативно отработали сетевая компания и газовая, потому что отключили доступ и приняли меры для того, чтобы не было распространения последствий взрыва на жилые объекты", - сказал Меликов на пресс-подходе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, сергей меликов, взрыв на азс в махачкале, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Взрыв на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан
Дома при взрыве на АЗС в Махачкале не пострадали, заявил Меликов
Меликов: в Махачкале расположенные рядом с АЗС дома при взрыве не пострадали