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СК не нашел следов взрывчатки на месте ЧП на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
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12:35 28.09.2024 (обновлено: 12:51 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/vzryv-1975229190.html
СК не нашел следов взрывчатки на месте ЧП на АЗС в Дагестане
СК не нашел следов взрывчатки на месте ЧП на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
СК не нашел следов взрывчатки на месте ЧП на АЗС в Дагестане
Следов взрывчатых веществ на месте ЧП на заправке в Дагестане, предварительно, не обнаружено, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:35
2024-09-28T12:51
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на азс в махачкале
республика дагестан
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Следов взрывчатых веществ на месте ЧП на заправке в Дагестане, предварительно, не обнаружено, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, сообщило СК России в Telegram-канале.В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, среди погибших есть двое детей, еще 11 человек получили ранения. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13, сообщало МЧС России в Telegram-канале."Следствие продолжает устанавливать обстоятельства гибели людей в результате происшествия в Республике Дагестан... По предварительным результатам, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы на предмет установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, а также комплексная пожарно- и взрыво-техническая судебная экспертиза на предмет установления причины произошедшего. Кроме того, назначены молекулярно-генетические, автотовароведческие и строительные судебные экспертизы, изъята техническая и разрешительная документация, видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются причастные лица", - говорится в сообщении.Отмечается, что в целях оперативного расследования и необходимости анализа большого объема информации по уголовному делу создана следственная группа.
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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на азс в махачкале, видео, республика дагестан
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан
СК не нашел следов взрывчатки на месте ЧП на АЗС в Дагестане
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Следов взрывчатых веществ на месте ЧП на заправке в Дагестане, предварительно, не обнаружено, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, сообщило СК России в Telegram-канале.
2024-09-28T12:35
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СК не нашел следов взрывчатки на месте ЧП на АЗС в Дагестане

СК: следов взрывчатых веществ на месте ЧП на заправке в Махачкале не обнаружили

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Следов взрывчатых веществ на месте ЧП на заправке в Дагестане, предварительно, не обнаружено, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, сообщило СК России в Telegram-канале.
В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, среди погибших есть двое детей, еще 11 человек получили ранения. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13, сообщало МЧС России в Telegram-канале.
"Следствие продолжает устанавливать обстоятельства гибели людей в результате происшествия в Республике Дагестан... По предварительным результатам, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы на предмет установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, а также комплексная пожарно- и взрыво-техническая судебная экспертиза на предмет установления причины произошедшего. Кроме того, назначены молекулярно-генетические, автотовароведческие и строительные судебные экспертизы, изъята техническая и разрешительная документация, видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются причастные лица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях оперативного расследования и необходимости анализа большого объема информации по уголовному делу создана следственная группа.
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на АЗС в МахачкалеРеспублика Дагестан
 
 
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