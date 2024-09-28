СК не нашел следов взрывчатки на месте ЧП на АЗС в Дагестане
СК: следов взрывчатых веществ на месте ЧП на заправке в Махачкале не обнаружили
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Следов взрывчатых веществ на месте ЧП на заправке в Дагестане, предварительно, не обнаружено, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, сообщило СК России в Telegram-канале.
В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, среди погибших есть двое детей, еще 11 человек получили ранения. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13, сообщало МЧС России в Telegram-канале.
"Следствие продолжает устанавливать обстоятельства гибели людей в результате происшествия в Республике Дагестан... По предварительным результатам, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы на предмет установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, а также комплексная пожарно- и взрыво-техническая судебная экспертиза на предмет установления причины произошедшего. Кроме того, назначены молекулярно-генетические, автотовароведческие и строительные судебные экспертизы, изъята техническая и разрешительная документация, видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются причастные лица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях оперативного расследования и необходимости анализа большого объема информации по уголовному делу создана следственная группа.