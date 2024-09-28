https://ria.ru/20240928/vzryv-1975229190.html

СК не нашел следов взрывчатки на месте ЧП на АЗС в Дагестане

СК не нашел следов взрывчатки на месте ЧП на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024

СК не нашел следов взрывчатки на месте ЧП на АЗС в Дагестане

Следов взрывчатых веществ на месте ЧП на заправке в Дагестане, предварительно, не обнаружено, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:35

2024-09-28T12:35

2024-09-28T12:51

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на азс в махачкале

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975170284_0:235:2200:1473_1920x0_80_0_0_a88109bcd9bda961b6d6368ba03f2529.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Следов взрывчатых веществ на месте ЧП на заправке в Дагестане, предварительно, не обнаружено, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, сообщило СК России в Telegram-канале.В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, среди погибших есть двое детей, еще 11 человек получили ранения. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13, сообщало МЧС России в Telegram-канале."Следствие продолжает устанавливать обстоятельства гибели людей в результате происшествия в Республике Дагестан... По предварительным результатам, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы на предмет установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, а также комплексная пожарно- и взрыво-техническая судебная экспертиза на предмет установления причины произошедшего. Кроме того, назначены молекулярно-генетические, автотовароведческие и строительные судебные экспертизы, изъята техническая и разрешительная документация, видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются причастные лица", - говорится в сообщении.Отмечается, что в целях оперативного расследования и необходимости анализа большого объема информации по уголовному делу создана следственная группа.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-28T12:35 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на азс в махачкале, видео, республика дагестан